Сноубордиста с травмой ноги спасла Росгвардия в Новосибирске

В Новосибирске росгвардейцы оказали помощь травмированному сноубордисту, который не мог самостоятельно спуститься с горы.

ЧП произошло вблизи парк-отеля «Шишка». Сибиряк с двумя детьми катался на сноуборде и неудачно упал. Поняв, что спуститься с горы у него не получиться, мужчина стал звать на помощь. Очевидцы происшествия попросили о содействии сотрудников экипажа вневедомственной охраны.

― Проследовав в указанном направлении, сотрудники Росгвардии обнаружили лежащего на снегу мужчину, рядом с которым находились двое его несовершеннолетних детей. Пострадавший пояснил, что, катаясь на сноуборде, упал со склона горы и повредил ногу. Самостоятельно передвигаться он не мог по причине острой боли, ― сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вызвали скорую помощь, помогли пострадавшему добраться до ближайшей дороги. Прибывшей бригадой врачей сибиряк был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом ноги. Росгвардейцы передали детей и сноуборд родственникам спортсмена, а затем продолжили нести службу.

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