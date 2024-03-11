Сноубордиста с травмой ноги спасла Росгвардия в Новосибирске

В Новосибирске росгвардейцы оказали помощь травмированному сноубордисту, который не мог самостоятельно спуститься с горы.
ЧП произошло вблизи парк-отеля «Шишка». Сибиряк с двумя детьми катался на сноуборде и неудачно упал. Поняв, что спуститься с горы у него не получиться, мужчина стал звать на помощь. Очевидцы происшествия попросили о содействии сотрудников экипажа вневедомственной охраны.
― Проследовав в указанном направлении, сотрудники Росгвардии обнаружили лежащего на снегу мужчину, рядом с которым находились двое его несовершеннолетних детей. Пострадавший пояснил, что, катаясь на сноуборде, упал со склона горы и повредил ногу. Самостоятельно передвигаться он не мог по причине острой боли, ― сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники вызвали скорую помощь, помогли пострадавшему добраться до ближайшей дороги. Прибывшей бригадой врачей сибиряк был госпитализирован в больницу с подозрением на перелом ноги. Росгвардейцы передали детей и сноуборд родственникам спортсмена, а затем продолжили нести службу.
Ранее редакция рассказывала, что известный спорсмен Алексей Соболев спас в Сочи человека, которого накрыло лавиной.
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по г. Новосибирску.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru