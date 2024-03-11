Метрополитен рассказал, какие станции наиболее востребованы у пассажиров в Новосибирске

Новосибирский метрополитен подвел итоги перевозок пассажиров по станциям метрополитена. Тройка лидеров по сравнению с прошлым годом не изменилась.

— Самая большая среднесуточная перевозка наблюдается на станции «Площадь Маркса» – 42,3 тысяч пассажиров. На станции «Заельцовская» она составляет 28,7 тысяч, на станции «Площадь Ленина» — 28,1 тысяч, — говорится в сообщении метрополитена.

По росту потока пассажиров лидером стала станция «Октябрьская» – 12,7%. Второе и третье место заняли станции «Площадь Гарина-Михайловского» (12%), «Площадь Ленина» (11,5%).

Стоит отметить, что гости столицы Сибири всегда отмечают уют и комфорт новосибирского метро. На станциях и остановочных платформах всегда чисто, отсутствуют неприятные запахи и излишнее столпотворение.

На сегодняшний день проезд в подземке стоит 35 рублей. Цену подняли в декабре 2023 года. До этого стоимость долго держалась на уровне 30 рублей за поездку.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская станция метро «Спортивная» вновь не прошла госэкспертизу.