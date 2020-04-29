Медиков из регионов переманивают в Москву

Нынешний экономический кризис, спровоцированный в том числе ситуацией с распространением коронавируса, привел к появлению ряда новых тенденций как качественного, так и количественного характера на рынке труда региона. О них рассказали представители компании «HeadHunter Сибирь» в рамках вебинара «Пульс рынка труда: как работодатели и соискатели Сибири переживают «коронакризис».

Что касается ситуации по Новосибирской области, то как сообщили в компании, во-первых, качественно изменилась структура спроса на специалистов. Если в марте лидирующие позиции были у работников страховой сферы и сферы безопасности, то сейчас их обошли, поднявшись с 5-6 позиции на 1 место, представители медицины и фармакологии.

Частные клиники готовы поддержать коллег из госмедицины — говорит директор «HeadHunter Сибирь». Екатерина Дегтярёва. — Отклики на медицинские вакансии есть. Менять регион проживания — однозначно, да. Московская агломерация размещает очень большое количество вакансий в регионах и привлекает медиков из субъектов, что не облегчает ситуацию в Сибири. В наших регионах всегда были лояльны к переезду, особенно в Москву. Плюс дополнительные меры финансирования со стороны государства улучшают работу отрасли. Увеличение зарплаты, дополнительные выплаты дают дополнительную привлекательность в этой сфере. Но у многих нет времени смотреть вакансии, потому что медики перегружены очень сильно.

По словам директора компании, наш регион в плане такого изменения спроса — не уникален. Эту же тенденция наблюдается в масштабах всей страны.

— У нас сейчас медицина и фармацевтика — одни из самых крупных и быстрорастущих сфер, — говорит Дегтярёва со ссылкой на данные результатов сотрудничества с федеральным Минздравом.

Здесь же, в медицинской отрасли, директор «HeadHunter Сибирь», отмечает внутренний тренд на интернетизацию отрасли.

— Большое количество медицинских вакансий вышли в интернет не без нашей помощи, — говорит Дегтярёва. — У нас очень большая программа сотрудничества в Минздравом, сейчас мы безвозмездно оказываем помощь ряду клиник. Тем не менее эта сфера всё больше уходит в онлайн.

Другим лидером по части спроса на специалистов стала сфера продаж и транспорта.

— Увеличился спрос на курьеров, продавцов, кассиров, операторов колл-центров, — сообщают в компании. — Это в Новосибирске. С конца марта до середины апреля спрос на продавцов-кассиров и водителей увеличился значительно. А, например, в Свердловской области спрос на комплектовщиков и упаковщиков увеличился практически в 1,8 тысячи раз. Это огромная цифра. По другим регионам у нас таких скачков не наблюдалось.

— Мы видим изменения в HoReCa: отелях, ресторанах, кафе, — говорит Дегтярёва. — Например, санатории переоборудуют под обсерваторы. Есть изменения моделей бизнеса, например, ресторанов, которые работают на доставку, даже если до этого доставки не было. То же самое и с персоналом: вчера — официант, сегодня — комплектовщик или курьер.

Из других значимых, качественных изменений рынка труда в «HeadHunter Сибирь» отмечают резкое перепрофилирование целого ряда отраслей.

Ещё один значимый тренд, выделенный специалистами рынка труда, — усиление роли цифровизации вследствие перевода значительной части бизнеса на удалённый формат работы, что имеет как свои плюсы, так и минусы.

— Проведя опрос более 11 тысяч человек, выяснили, что около 40% сложнее работать из дома, — говорит директор компании. — Но новая реальность требует ускорения цифровизации. Для коммерческих сервисов, безусловно, единомоментный перевод на удалённый формат работы требует невероятной подготовки инфраструктур. Но это даст бизнесу немало преимуществ в последующей работе при выходе из кризиса. Кто-то говорит о том, что ситуация заставит бизнес оценить возможности удалённой работы, большое количество офисов не понадобится. Вторая точка зрения, что никогда люди с такой радостью ещё не возвращались в офис, как вернутся после самоизоляции.

Удалённый формат работы, по словам Дегтярёвой, многие работодатели и их сотрудники используют впервые, он ставит перед ними принципиально новые задачи.

— Нельзя не отметить юридические аспекты удалённой работы: нормативное сопровождение, подписание специальных соглашений, приём и адаптация новичков, увольнение дистанционно по собственному желанию сотрудника, — говорит она. — «Удалёнка» — это ещё и новые способы контроля своих сотрудников, своей работы. Это визуализация и синхронизация работы людей в разных местах. Отдельный вызов — вовлечение их в работу. Как сделать, чтобы сотрудник слушал тебя, а не делал что-то параллельно в браузере? Ещё одно новое явление — баланс между работой и личной жизнью в одном и том же пространстве.

Что касается изменения количественных показателей на рынке труда, то, как показали данные опроса, проведённого среди работодателей, 75% из них сообщили, что сохранили штатную численность. В то же время 25% руководителей компаний в ближайшие полгода прогнозируют снижение численности сотрудников, 24% считают, что численность не поменяется, 16% намерены увеличить штат, 14% с прогнозами затруднились. Текущая ситуация вносит коррективы в плановый подбор персонала: 39% работодателей внепланово снижают подбор, 2% непланово увеличивают. 31% подбор продолжают в том же ключе, формате и с той же скоростью.

Что касается уровня зарплат сотрудников с началом текущего кризиса, то 59% работодателей заявили о том, что уровень зарплат остался прежним. 31% уменьшили заработные платы.

— Думаю, что это связано с особенностями работы, бизнеса работодателей, — говорит руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Асель Сейлова. — Есть те сферы, которые испытывают большие трудности. 35% менять уровень зарплат не планируют, 10% планируют, 25% затрудняются с ответом.

Оценивая состояние рынка труда как в Новосибирской области, так и по стране, специалисты компании заявляют о снижении активности со стороны соискателей, по сравнению с предыдущими кризисными периодами в 2008-2009 и 2015-2015 годах.

— Период 2008-2009 годов ровно был отыгран соискательски, — говорит Екатерина Дегтярёва. — Кризис 2014-2015 годов был уже более чувствителен, и соискатели, имея опыт переживания предыдущего кризиса, меньше были готовы менять работу. Текущий год очень близок к ситуации 2014-2015 годов. Объяснено это, прежде всего, эпидемиологической историей. Чтобы убедить соискателя не только поменять работу, но и доехать на интервью на метро, работодателю нужно приложить гораздо больше усилий. Как я уже говорила, каждая область очень по-разному реагирует на эти ситуации, и здесь у нас достаточно много специфики.

По информации «HeadHunter Сибирь», количество вакансий в медицине в Новосибирской области составляет 26%, продажах — 20%, IT — 15%, производстве — 10%, строительстве — 9%, транспорте и логистике — 7%.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic