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Медиков из регионов переманивают в Москву

Новая экономическая реальность привела к появлению ряда новых трендов на рынке труда в Новосибирской области.
Э
  • 29/04/2020, 15:00
Автор: Евгения Федорова
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«У медиков нет времени смотреть вакансии, они перегружены очень сильно».

Нынешний экономический кризис, спровоцированный в том числе ситуацией с распространением коронавируса, привел к появлению ряда новых тенденций как качественного, так и количественного характера на рынке труда региона. О них рассказали представители компании «HeadHunter Сибирь» в рамках вебинара «Пульс рынка труда: как работодатели и соискатели Сибири переживают «коронакризис».

Что касается ситуации по Новосибирской области, то как сообщили в компании, во-первых, качественно изменилась структура спроса на специалистов. Если в марте лидирующие позиции были у работников страховой сферы и сферы безопасности, то сейчас их обошли, поднявшись с 5-6 позиции на 1 место, представители медицины и фармакологии.

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— Повышенный спрос на них связан с большим риском для сотрудников сферы,  говорит директор «HeadHunter Сибирь». Екатерина Дегтярёва.  Отклики на медицинские вакансии есть. Менять регион проживания  однозначно, да. Московская агломерация размещает очень большое количество вакансий в регионах и привлекает медиков из субъектов, что не облегчает ситуацию в Сибири. В наших регионах всегда были лояльны к переезду, особенно в Москву. Плюс дополнительные меры финансирования со стороны государства улучшают работу отрасли. Увеличение зарплаты, дополнительные выплаты дают дополнительную привлекательность в этой сфере. Но у многих нет времени смотреть вакансии, потому что медики перегружены очень сильно.

По словам директора компании, наш регион в плане такого изменения спроса  не уникален. Эту же тенденция наблюдается в масштабах всей страны.

 У нас сейчас медицина и фармацевтика  одни из самых крупных и быстрорастущих сфер,  говорит Дегтярёва со ссылкой на данные результатов сотрудничества с федеральным Минздравом.

Здесь же, в медицинской отрасли, директор «HeadHunter Сибирь», отмечает внутренний тренд на интернетизацию отрасли.

 Большое количество медицинских вакансий вышли в интернет не без нашей помощи,  говорит Дегтярёва.  У нас очень большая программа сотрудничества в Минздравом, сейчас мы безвозмездно оказываем помощь ряду клиник. Тем не менее эта сфера всё больше уходит в онлайн.

Другим лидером по части спроса на специалистов стала сфера продаж и транспорта.

 Увеличился спрос на курьеров, продавцов, кассиров, операторов колл-центров,  сообщают в компании.  Это в Новосибирске. С конца марта до середины апреля спрос на продавцов-кассиров и водителей увеличился значительно. А, например, в Свердловской области спрос на комплектовщиков и упаковщиков увеличился практически в 1,8 тысячи раз. Это огромная цифра. По другим регионам у нас таких скачков не наблюдалось.

Доставка как поддержка, но не альтернатива

Из других значимых, качественных изменений рынка труда в «HeadHunter Сибирь» отмечают резкое перепрофилирование целого ряда отраслей.

 Мы видим изменения в HoReCa: отелях, ресторанах, кафе,  говорит Дегтярёва.  Например, санатории переоборудуют под обсерваторы. Есть изменения моделей бизнеса, например, ресторанов, которые работают на доставку, даже если до этого доставки не было. То же самое и с персоналом: вчера  официант, сегодня  комплектовщик или курьер.

Ещё один значимый тренд, выделенный специалистами рынка труда, — усиление роли цифровизации  вследствие перевода значительной части бизнеса на удалённый формат работы, что имеет как свои плюсы, так и минусы.

 Проведя опрос более 11 тысяч человек, выяснили, что около 40% сложнее работать из дома,  говорит директор компании.  Но новая реальность требует ускорения цифровизации. Для коммерческих сервисов, безусловно, единомоментный перевод на удалённый формат работы требует невероятной подготовки инфраструктур. Но это даст бизнесу немало преимуществ в последующей работе при выходе из кризиса. Кто-то говорит о том, что ситуация заставит бизнес оценить возможности удалённой работы, большое количество офисов не понадобится. Вторая точка зрения, что никогда люди с такой радостью ещё не возвращались в офис, как вернутся после самоизоляции.

Удалённый формат работы, по словам Дегтярёвой, многие работодатели и их сотрудники используют впервые, он ставит перед ними принципиально новые задачи.

 Нельзя не отметить юридические аспекты удалённой работы: нормативное сопровождение, подписание специальных соглашений, приём и адаптация новичков, увольнение дистанционно по собственному желанию сотрудника,  говорит она.  «Удалёнка»  это ещё и новые способы контроля своих сотрудников, своей работы. Это визуализация и синхронизация работы людей в разных местах. Отдельный вызов  вовлечение их в работу. Как сделать, чтобы сотрудник слушал тебя, а не делал что-то параллельно в браузере? Ещё одно новое явление  баланс между работой и личной жизнью в одном и том же пространстве.

Что касается изменения количественных показателей на рынке труда, то, как показали данные опроса, проведённого среди работодателей, 75% из них сообщили, что сохранили штатную численность. В то же время 25% руководителей компаний в ближайшие полгода прогнозируют снижение численности сотрудников, 24% считают, что численность не поменяется, 16% намерены увеличить штат, 14% с прогнозами затруднились. Текущая ситуация вносит коррективы в плановый подбор персонала: 39% работодателей внепланово снижают подбор, 2% непланово увеличивают. 31% подбор продолжают в том же ключе, формате и с той же скоростью.

Что касается уровня зарплат сотрудников с началом текущего кризиса, то 59% работодателей заявили о том, что уровень зарплат остался прежним. 31% уменьшили заработные платы.

 Думаю, что это связано с особенностями работы, бизнеса работодателей,  говорит руководитель пресс-службы «HeadHunter Сибирь» Асель Сейлова.  Есть те сферы, которые испытывают большие трудности. 35% менять уровень зарплат не планируют, 10% планируют, 25% затрудняются с ответом.

Оценивая состояние рынка труда как в Новосибирской области, так и по стране, специалисты компании заявляют о снижении активности со стороны соискателей, по сравнению с предыдущими кризисными периодами в 2008-2009 и 2015-2015 годах.

 Период 2008-2009 годов ровно был отыгран соискательски,  говорит Екатерина Дегтярёва.  Кризис 2014-2015 годов был уже более чувствителен, и соискатели, имея опыт переживания предыдущего кризиса, меньше были готовы менять работу. Текущий год очень близок к ситуации 2014-2015 годов. Объяснено это, прежде всего, эпидемиологической историей. Чтобы убедить соискателя не только поменять работу, но и доехать на интервью на метро, работодателю нужно приложить гораздо больше усилий. Как я уже говорила, каждая область очень по-разному реагирует на эти ситуации, и здесь у нас достаточно много специфики.

По информации «HeadHunter Сибирь», количество вакансий в медицине в Новосибирской области составляет 26%, продажах — 20%, IT — 15%, производстве — 10%, строительстве — 9%, транспорте и логистике — 7%.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic

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