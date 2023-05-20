На площади Труда ликвидируют трамвайные остановки и запустят реверсивное движение

С 20 мая до особого распоряжения ликвидируются трамвайные остановочные пункты «Площадь Труда» по ул. Широкой в прямом и обратном направлениях, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска. На участке ул. Широкой от ул. Ватутина до площади Труда запланировано переключение движения на новый путь и смещение контактной сети. На этот территории маршрута трамваи будут двигаться в режиме реверсивного движения, то есть время в пути может увеличиться. Это коснётся трамвайных маршрутов № 8, 15 и 18.

Напомним, с 14 мая по 31 октября на ул. Сибиряков-Гвардейцев также запущен участок с реверсивным движением по однопутному трамвайному пути от остановочного пункта «ТГ «Левобережный» до остановочного пункта «Индустриальная». Реверсивное движение будет организовано для трамвайных маршрутов № 3, 8 и 18. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей по ул. Сибиряков-Гвардейцев, пояснили в мэрии. Работы на объекте ведет ООО «Служба пути».

В районе площади Труда в настоящее время идет строительство развязки четвертого моста через Обь.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск планирует приобрести новые трамваи при поддержке области.