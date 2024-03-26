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Отменили режим ЧС, который ввели из-за коммунальных аварий в Новосибирске

  • 26/03/2024, 11:34
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Отменили режим ЧС, который ввели из-за коммунальных аварий в Новосибирске
Его установили несколько месяцев назад

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после январских коммунальных аварий, был снят в Новосибирске.

В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, был отменен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территории Ленинского и Кировского районов города Новосибирска.

Напомним, что режим ЧС был введен 19 января на территории двух районов столицы Сибири из-за крупных коммунальных аварий на левом берегу города, которые привели к отключению отопления у десятков тысяч жителей.

Режим ЧС был снят только через два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что четыре машины за неделю провалились под лед в Новосибирской области.

Источник фото: freepik.com/Автор —  pvproductions

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : режим ЧС отмена коммунальные аварии


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