Отменили режим ЧС, который ввели из-за коммунальных аварий в Новосибирске

Режим чрезвычайной ситуации, введенный после январских коммунальных аварий, был снят в Новосибирске.
В соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, был отменен региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территории Ленинского и Кировского районов города Новосибирска.
Напомним, что режим ЧС был введен 19 января на территории двух районов столицы Сибири из-за крупных коммунальных аварий на левом берегу города, которые привели к отключению отопления у десятков тысяч жителей.
Режим ЧС был снят только через два месяца.
Ранее редакция сообщала о том, что четыре машины за неделю провалились под лед в Новосибирской области.
Источник фото: freepik.com/Автор — pvproductions
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