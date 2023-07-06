Собственник клиники «1+1» в Новосибирске рассказала свою версию событий, связанных со штурмом и принудительным выселением

Татьяна Тищенко, собственник клиники «1+1» в Новосибирске, рассказала свою версию событий произошедших с клиникой за последнюю неделю. Информацию об этом она разместила на своей странице в ВКонтакте.

— Меня как директора клиники, сотрудники ФССП не уведомили (хотя в соответствии с законодательством, должны были) о планирующемся штурме, заявив, что не знают, где я, — подчеркнула Тищенко.

Она отметила, что «настолько раздавлена масштабом беззакония, что опускаются руки». Также обратила внимание, что на момент нахождения в здании сотрудников ФССП попросила своих коллег, для их безопасности, уйти и не спорить с вооруженными людьми.

— Команда врачей, сотрудников и пациентов клиники «1+1» грудью встали на защиту центра, своими силами организовав мирный протест, — поделилась Тищенко.

Напомним, ранее сообщалось, что судебные приставы обязывали пациентов частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносили из медучреждения на носилках на улицу.

ГУФССП России по Новосибирской области на своей странице в ВКонтакте сообщало, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28, сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу проводили исполнительные действия.

Ранее редакция сообщала о том, что клинике «1+1» дана отсрочка по освобождению помещения.