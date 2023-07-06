Минпромторг проверил точки, торгующие в Новосибирске контрафактным молоком и водой

В список проверок были включены 43 хозяйствующих субъекта, не зарегистрированных в госсистеме мониторинга товаров. Об этом говорится в комментарии Минпромторга Новосибирской области, поступившем в редакцию Infopro54. Всего в списке Общественной организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», направленном в адрес губернатора Новосибирской области, 517 хозяйствующих субъектов (340 участников оборота упакованной воды и 177 участников оборота молочной продукции осуществляют розничную торговлю продуктами).

— Всем предпринимателям были даны разъяснения по вопросу регистрации в системе «Честный знак», а также возможности получения технических консультаций в ООО «Оператор-ЦРПТ» по Сибирскому федеральному округу, — говорится в сообщении Минпромторга.

Кроме того, министерство направило письмо в областной Роспотребнадзор д, а также принятия решений о возможности их привлечения к административной ответственности.

Напомним, что система «Честный знак» была запущена в 2019 году и постепенно накрывает всё новые и новые группы товаров. К 2024 году единая национальная система маркировки должна охватить все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. Предполагается, что наносимые на каждую упаковку товара уникальные метки облегчат отслеживание товародвижения, а также защитят потребителя от контрафактной продукции.

Ранее редакция сообщала о том, что одно из крупнейших сельхозпредприятий Новосибирской области увеличит производство молока благодаря нацпроекту.