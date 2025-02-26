Собственников 450 тысяч объектов недвижимости ищут в Новосибирской области

С 2021 года доля объектов без правообладателей в Новосибирской области сократилась на 13%. За последние 5 лет этот показатель вырос на 13%, на начало 2025 года в реестре недвижимости уже 85% объектов недвижимости содержат сведения о правообладателях. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росреестра по Новосибирской области.

— В Управлении ведется работа по повышению качества данных Единого государственного реестра недвижимости, в том числе по снижению количества объектов без прав, — пояснили в службе.

В сообщении кадастрового ведомства отмечается, что на активность по оформлению объектов недвижимости повлияла реализация закона о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, вступившего в силу в июне 2021 года.

За неполных три года действия закона в ЕГРН внесли сведения о владельцах 1,8 тысяч объектов недвижимости. При этом более 14 тысяч объектов, напротив, были исключены из списка. Как правило, собственники объектов сами подавали заявления о регистрации ранее возникших прав.

— По состоянию на 1 января 2025 года в ЕГРН внесено более 3 млн объектов недвижимого имущества, что на 8% больше, чем 5 лет назад, — добавили в Управлении.

Напомним, закон № 518-ФЗ о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), вступил в силу летом 2021 года. Тогда в Управлении Росреестра по Новосибирской области отмечали, что, по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в Новосибирской области 2,8 млн объектов, но лишь 76% имеют записи об их правообладателях. Достаточно большую долю объектов без прав составляют жилые дома и помещения — 15%. Значительная часть из них — это объекты, приобретенные до 1999 года, то есть до создания в регионе регистрирующего органа, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области

Летом 2023 года Новосибирская область рисковала не выполнить поручение президента по инвентаризации имущества. Об этом тогда заявил руководитель департамента земельных и имущественных отношений Роман Шилохвостов.

— По итогам 5 месяцев 2023 года 17 муниципальных образований области идут в графике выполнения работы, но есть и отстающие: в Бердске работа выполнена на 26%, в Ордынском районе — на 24%, в Каргатском районе — на 33%. По году показатель хуже. По выгрузке Росреестра необходимо обработать 217484 объекта: земельных участков, зданий и сооружений. На сегодня обработаны 73 тысячи, то есть 33,5%. При этом завершить работу регион должен до 1 января 2024 года, — отметил он.

Стоит также отметить, что налоговая ужесточает контроль за собственниками пяти и более квартир. В УФНС полагают, что большая часть из них сдает жилье в аренду без уплаты налогов.

Ранее редакция сообщала о том, что за теплицу и туалет на фундаменте придется платить налог на недвижимость.