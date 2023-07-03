Новосибирская область рискует не выполнить поручение президента по инвентаризации имущества

— Новосибирская область является пилотным регионом, участвующим в создании федеральной информационной системы «Единая цифровая платформа — национальная система пространственных данных» в рамках поручения президента РФ. В этой связи работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости крайне важна, — сообщил на оперативном совещании в правительстве руководитель департамента земельных и имущественных отношений Роман Шилохвостов. — Проведение работы возложено на органы местного самоуправления.

При этом чиновник подчеркнул, что Новосибирская область рискует не выполнить это поручение президента.

— По итогам 5 месяцев 2023 года 17 муниципальных образований области идут в графике выполнения работы, но есть и отстающие: в Бердске работа выполнена на 26%, в Ордынском районе — на 24%, в Каргатском районе — на 33%, — отметил Шилохвостов. — По году показатель хуже. По выгрузке Росреестра необходимо обработать 217484 объекта: земельных участков, зданий и сооружений. На сегодня обработаны 73 тысячи, то есть 33,5%. При этом завершить работу регион должен до 1 января 2024 года.

Инвентаризация недвижимости, как пояснил чиновник, необходима для защиты имущественных прав граждан, повышения полноты данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также роста экономики региона. Дело в том, что при инвентаризации уточняются отсутствующие характеристики объектов недвижимости, а именно категория использования земельного участка, его кадастровая стоимость. Одна из форм платы за использование земли — земельный налог, который поступает в местные бюджеты.

— Работа сложная, но решаемая. Практика показывает, там, где главы взяли на личный контроль эту работу, исполнение поручения выросло до 80%, даже в районах, отдаленных от агломерации, — заявил Роман Шилохвостов. — К примеру, Новосибирск был в числе отстающих, но после того, как это взял на контроль мэр, город вышел в лидеры — исполнение 80%. И это при том, что Новосибирск по объему объектов сопоставим со всеми остальными муниципальными образованиями вместе взятыми.

Напомним, в конце 2021 года в Управлении Росреестра по Новосибирской области отмечали, что, по данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в Новосибирской области 2,8 млн объектов, но лишь 76% имеют записи об их правообладателях. Достаточно большую долю объектов без прав составляют жилые дома и помещения — 15%. Значительная часть из них — это объекты, приобретенные до 1999 года, то есть до создания в регионе регистрирующего органа, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области

Ранее редакция сообщала о том, что Росреестр за год включил в список аварийных более 3 тысяч жилых объектов.