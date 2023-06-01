Социальное такси для людей с инвалидностью заработало в Новосибирской области

Министерством труда и социального развития Новосибирской области организован сервис социального такси – его услуги предоставляются в период с 1 июня по 10 декабря 2023 года людям с инвалидностью, проживающим на территории региона.

Воспользоваться услугой социального такси инвалиды могут не более четырех раз в месяц, в один день может быть оформлено не более двух заявок. Услуга предоставляется людям с инвалидностью, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата, не связанными с полной утратой двигательной способности. Услуга предоставляется в пределах территории города Новосибирска, а также в радиусе не более 50 км от границ города Новосибирска.

Планируя поездку, обращаться необходимо не менее чем за 24 часа до ее начала. Диспетчеру сообщают ФИО инвалида, маршрут (пункты отправки и прибытия), дату и время оказания услуги, серию и номер справки медико-социальной экспертизы, группу инвалидности, информацию о сопровождающих лицах (при наличии), о необходимости перевозки с собой технических средств реабилитации. За один час до начала поездки диспетчер сообщает о прибытии автомобиля по заявленному адресу, марку, цвет и номер машины.

Прием заявок осуществляется с 8.00 до 22.00 ежедневно, без выходных дней по телефону диспетчерской службы 8-961-847-55-32.

Воспользоваться услугой социального такси можно для доставки к социально значимым объектам инфраструктуры Новосибирской области – их список представлен на сайте минтруда и соцразвития Новосибирской области.