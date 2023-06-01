Жители левого берега Новосибирска вновь пожаловались на смог и пылевую завесу

В Новосибирске утром 1 июня окраину левого берега заволокло смогом. Об этом сообщается в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». В пресс-служба СГК Infopro54 рассказали, что на золоотвале ТЭЦ-2, как и на ТЭЦ-3, «чистое небо и никакой завесы не наблюдается» (на базовом фото).

Некоторые новосибирцы в соцсетях высказывают мнение о том, что дымка могла появиться из-за пожара на несанкционированной свалке в селе Ленинское. В пресс-службе регионального ГУ МЧС Infopro54 сообщили, что пожар на свалке действительно был, накануне 31 мая, но вря ли это стало причиной смога 1 июня. В ведомстве предположили, что над городом скопились примеси вредных веществ.

Пресс-служба Западно-Сибирского УГМС, на момент публикации не ответила на звонки редакции. По данным Службы МОС в Новосибирск за 30-31 мая, размещенным на сайте ведомства, превышений ПДК в зоне наблюдения нет.

На этой неделе мэр города потребовал от подчиненных, чтобы пылевых бурь в Новосибирске больше не было. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев сообщал, что в течение трех дней лаборатория МКУ «Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству» Новосибирска проводила исследования воздуха в четырех районах Новосибирска, которые прошли по оперативной сводке и не обнаружила нарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что песчаная буря с золоотвала накрыла левый берег Новосибирска.