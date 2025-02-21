Стандартные налоговые вычеты новосибирцы могут получать ежемесячно

Налоговый вычет могут получить все россияне, оплачивающие НДФЛ. Такая государственная льгота позволяет уменьшить сумму подоходного налога или вернуть часть уже уплаченных денег.

Льготные категории

Право на ежемесячный вычет, составляющий 3 тысяч рублей, имеют люди, пострадавшие в зоне Чернобыльской АЭС%; россияне, работавшие с ядерным оружием; инвалиды Великой Отечественной войны, а также получившие инвалидность при защите страны, либо категории инвалидов, которые приравнены в пенсионном обеспечении к этим категориям.

На вычет в 500 рублей ежемесячно могут претендовать более десяти категорий россиян. Среди них Герои России, СССР или те, кто награжден орденом Славы трех степеней; инвалиды с детства, а также инвалиды I и II групп; участники Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. Перенесшие лучевую болезнь из‑за ядерных аварий или испытаний и медицинский персонал, пострадавший во время чернобыльской аварии, а также люди, являющиеся источником ионизирующих излучений. Отдавшие костный мозг для спасения других людей, пожарные, сотрудники ОВД, сотрудники национальной гвардии, если есть звание полиции, получивших профессиональные заболевания из‑за радиационного воздействия при работах в зоне Чернобыльской АЭС тоже будут получать вычет 500 рублей в месяц. Помимо этого, на льготу могут претендовать ликвидаторы аварии на ПО «Маяк», покинувшие населенные пункты после чернобыльской аварии и аварии на ПО «Маяк», а также родители и супруги военнослужащих, пострадавших в связи с военной службой, при условии, что супруги не вступили в повторный брак и сами военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях.

При этом получать сразу два вычета не получится. Налогоплательщику, имеющему право на вычет в 3 тысячи рублей и в 500 рублей, начислят только максимальный вычет в 3 тысячи.

Семьи с детьми

За рождение первого ребенка россияне могут получить налоговый вычет в размере 1 400 рублей. За второго сумма увеличивается ровно в два раза и достигает уже 2 800 рублей. Максимальная сумма такого вычета составляет 6 000 рублей, она положена за третьего и каждого последующего ребенка.

Если же в семье воспитывается ребенок-инвалид младше 18 лет или имеющий I или II группу до 24 лет и при этом находящийся на очной форме обучения, то можно рассчитывать на вычет в 12 000 рублей.

Получать льготу тоже можно ежемесячно.

Положен вычет за каждого ребенка до 18 лет и каждого учащегося очной формы обучения до 24 лет. Если же младший член семьи признан недееспособным, то никаких ограничений по возрасту нет.

Если один из получателей откажется от вычета в пользу другого родителя, то второй будет получать его в двойном размере.

Но здесь есть один нюанс. Дело в том, что получать вычет можно лишь до того месяца, в котором суммарный доход налогоплательщика с начала года превысит 450 000 рублей. После этого периода налогоплательщику нужно будет ждать следующего года для последующего начисления льготы.

За сдачу нормативов ГТО

Вычет, направленный на популяризацию спортивного образа жизни, могут получить все налогоплательщики, успешно сдавшие нормативы комплекса упражнений «Готов к труду и обороне». Правда для получения льготы придется пройти диспансеризацию в том же календарном году.

Размер вычета составляет 18 000 рублей в год. Для этого номинала действует единая ставка 13%, так что вернуть получится 2 340 рублей. При этом, если значок ГТО уже получен, то для оформления вычета придется сдать нормативы еще раз.

Как получить вычет

Запросить налоговый вычет проще всего у работодателя. Для этого нужно будет написать заявление на имя руководителя, прикрепить к нему копии документов и подать в бухгалтерию. Помимо этого, оформить льготу можно в ФНС во время личного визита или на сайте ведомства. Для этого потребуется заполнить форму 3-НДФЛ.

Ранее редакция сообщала о том, кому положен и как получить социальный налоговый вычет.