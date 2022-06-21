Кто на самом деле оплачивает «бесплатную» догазификацию?

— Де-юре программа догазификации стартовала в октябре 2021 года. Все газораспределительные организации обязаны выполнять работу по доведению газорапределительных сетей до границ участков граждан, подавших заявления на участие в программе. Де-факто ни одной компании Сибири до сих пор ни копейки на проведение этих работ не поступило. То есть все сети до границ участков граждан мы, коммерческие организации, строим за свой счет, — сообщил редакции советник директора ГК «Техногаз», член Ассоциации газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» Дмитрий Лукашев.

В европейской части России части участникам рынка удалось получить средства на догазификацию до конца февраля. С марта их перечисление прекратилось.

— Сейчас суды по всей России завалены исками от ПАО «Газпром» к участникам газового рынка. Ключевой причиной обращения в суд является непредоставление газовиками банковской гарантии, прописанной в договоре. Договор заключается на 50 лет, но ни один банк сегодня не даст гарантию на столь длительный срок, это не прописано ЦБ РФ — сообщил Лукашев.— Мы считаем, что этот пункт был специально заложен «Газпромом» в договор, чтобы затянуть перечисление средств. До сих пор ни одного суда по поданным искам не состоялось: представители «Газпрома» не приходят на заседания. Не исключено, что это произошло из-за укрепления курса рубля и падения доходов корпорации от экспортной выручки. У нее просто не хватает средств на реализацию программы.

Не участвовать в реализации программы участники рынка не могут, поэтому закладывают стоимость догазификации, то есть доведения трубы до границ участка, в стоимость услуг по проведению трубы от участка до домовладения.

— Мы — коммерческие компании и не можем работать в убыток, в который нас загоняют. Часть игроков вписывают эту сумму в смету расходов, а часть — накручивают ее еще в несколько раз, что значительно увеличивает конечную стоимость газификации для частного домовладения. Особенно это актуально для тех территорий, где монопольно работает одна газораспределительная организация, — поясняет собеседник редакции. — Это актуально и для самого ПАО «Газпром»: цена на догазификацию закладывается в стоимость услуг подрядных организаций, аффилированных с «Газпромом», которые проводят газ до дома жителей.

Он напомнил, что еще несколько лет назад выступал с предложением: включить в тариф на транспортировку газа затраты на газификацию населения — вплоть до стены дома, а жителям оставить расходы на покупку плиты и котла. Этот подход не потребовал бы привлечения средств «Газпрома», бюджета и позволил бы постепенно решить вопрос с обеспечением населения газом.

Еще одна проблема, которая, по словам Лукашева, выявилась в ходе «реализации» программы догазификации — в Новосибирской области в 2022 году юрлица оказались отрезаны от газификации.

— С начала 2022 года мы не получили добро ни по одному подключению. Предлог: не хватает мощности, газ зарезервирован для догазицифакици населения, — говорит Дмитрий Лукашев. — Это неправда. Практически все газораспределительные станции региона сегодня работают на 30%, максимум 50%, своей мощности. За исключением некоторых ГРС, то есть запас мощности есть везде, но добро на подключение не дают. Для сравнения: в Омской области губернатор в прошлом году осмелился поднять этот вопрос на Совете Федерации — и сейчас там нет проблем с подключением к газу юрлиц.

По его словам, Ассоциация газовых хозяйств Сибири и Дальнего Востока «Сибдальвостокгаз» неоднократно обращалась за разъяснениями в ПАО «Газпром», в совещаниях принимал участие зампредправительства РФ Александр Новак.

— Нас никто не слышит. Инициаторы этой программы идут своим путем. Мы не исключаем, что все это было затеяно, чтобы выдавить других игроков с газового рынка. Чтобы остался один «Газпром», — комментирует Лукашев. — При этом в регионах России повсеместно идет торможение программы газификации населения и юрлиц.

На прошлой неделе пресс-служба правительства области сообщила, что на догазификацию поданы 17 386 заявок от граждан. В программе участвует 131 населенный пункт региона.

Напомним, в мае губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил главам районов активизировать агитработу с местным населением в части догазификации их домов. По его словам, в течение 2022-2023 годов в регионе предстоит подключить более 60 тысяч домовладений — столько семей смогут получить газ бесплатно до каждого земельного участка. Как следует из комментариев жителей области в соцсетях, «нежелание» газифицироваться и подавать соответствующие заявки вызвано отнюдь не недостатком информации, а тем, что «щедрость» газовых компаний и областных чиновников заканчивается после линии границы участка. Оттуда и до дома трубу приходится тянуть уже за собственные средства, что многим не по карману, особенно в сельской местности.

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что нынешние подходы к газификации домовладений приводят к тому, что даже в тех населенных пунктах, где уже подведен газ, жители выбирают альтернативные источники теплоснабжения. Дмитрий Лукашев также подтвердил этот тренд.

На минувшей неделе на Питерском международном экономическом форуме предправления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Андрей Травников утвердили дополнения к программе развития газоснабжения и газификации Новосибирской области на период 2021-2025 годы — это позволит вдвое увеличить число населенных пунктов в программе газификации Новосибирской области, сообщала пресс-служба региона. Ранее в программе планировалась газификация 31 населенного пункта. Дополнительно предложены мероприятия по газификации еще 33 населенных пунктов Новосибирской области, с увеличением количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч. Предварительная стоимость газификации предложенных дополнительно 33 населенных пунктов составляет 23,5 млрд рублей — по сути, финансирование увеличат в 10 раз.

Ранее редакция сообщала, что в области будут резервировать участки под сети газоснабжения.