Солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России
Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста России ведущему солисту НОВАТа Михаилу Лифенцеву.
– За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, – говорится в документе.
Лифенцев выступает в труппе НОВАТа с 2009 года. За время своей карьеры исполнил огромное количество ролей. Например, Щелкунчик-принц в «Щелкунчике» и Красс в «Спартаке».
Он также становился лауреатом различных конкурсов и премий.
Ранее редакция сообщала о том, что главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска».
Фото с сайта НОВАТа.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru