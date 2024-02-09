Солист НОВАТа получил звание заслуженного артиста России

Указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста России ведущему солисту НОВАТа Михаилу Лифенцеву.

– За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность, – говорится в документе.

Лифенцев выступает в труппе НОВАТа с 2009 года. За время своей карьеры исполнил огромное количество ролей. Например, Щелкунчик-принц в «Щелкунчике» и Красс в «Спартаке».

Он также становился лауреатом различных конкурсов и премий.

Ранее редакция сообщала о том, что главный режиссер НОВАТа стал председателем жюри национальной премии «Золотая маска».