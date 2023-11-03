Сомелье собачьего корма требуется в новосибирскую компанию

Сомелье собачьего корма срочно требуется в Новосибирске. Зарплата от 270 тысяч рублей в месяц. Объявление опубликовано на одном из рекрутинговых сайтов.

Сомелье должен дегустировать корм как самой компании, так и конкурентов (10-30 наименований в день).

Также нужно отсылать видео со своими комментариями, составлять отчеты и участвовать в профессиональных выставках и конкурсах.

За свою работу сотрудник будет получать 270 тысяч рублей и премию. В качестве завлекательного маневра работодатель обещает оплачиваемые командировки и перспективное направление. А опыт в дегустации кормов станет преимуществом перед другими кандидатами.

Ранее редакция сообщала о том, что топ высокооплачиваемых вакансий назвали в Новосибирске.