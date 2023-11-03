Родители погибшей 6-месячной девочки требуют от новосибирской больницы 8 млн рублей

Новосибирский СК расследует уголовное дело по факту смерти шестимесячной девочки из Барнаула. Малышка скончалась в прошлом году после операции по устранению серьезного порока челюстно-лицевой области, который еще называют эффектом заячьей губы. По делу о причинении смерти по неосторожности еще проводятся необходимые экспертизы. Ошибка врача в настоящее время не установлена.

Пока идет следствие родители погибшего ребенка подали гражданские иски на возмещение компенсации морального вреда на сумму 3 и 5 млн рублей. Кроме новосибирской больницы они еще хотят взыскать ущерб с городской больницы № 10 города Барнаула по 100 тысяч рублей каждому. После очередного судебного заседания в Центральном районном суде города Барнаула разгорелся скандал.

― Сторона защиты заявила, что должно быть заявление от моей шестимесячной дочки – ей же была оказана медицинская помощь. А мы, родители, якобы не имеем права подавать иск о возмещении морального вреда. Вы только представьте: заявление от ребенка, который умер полтора года назад. У меня просто нет слов, я в шоке, ― эмоционально поделилась итогами заседания Елена Баврина, мама погибшей малышки с журналистами КП-Новосибирск.

Многие СМИ с интересом подхватили эту информацию, выдавая один за одним материалы под громкими заголовками, что от мертвой 6-месячной девочки в суде потребовали заявление о нарушении ее потребительских прав.

На деле все оказалось иначе. Просто ошарашенная юридическими формулировками мать не правильно истолковала слова защитника.

― Я была сильно удивлена, но потом поняла, что имелось ввиду совсем другое. Я только в уголовном процессе являюсь потерпевшей стороной, а в гражданском ― законный представитель. Но так как моей дочери больше нет, я не могу быть ее законным представителем и требовать от ее имени компенсацию за нарушение прав потребителей. Теперь мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы по делу, чтобы разобраться, кто виноват в смерти моего ребенка, ― рассказала Infopro54 Елена Баврина.

Ошибку в иске прокомментировала представитель стороны ответчика, юрист компании «Стибикина и партнеры» Анна Соболева.

― Иск в суд был подан от общественной региональной организации «Защита прав потребителей». Поэтому мы заявили в суде, что данная организация не может являться истцом, так как сами родители, в чьих интересах она действует, не являются непосредственными потребителями медицинских услуг, оказанных больницей. В данном случае, родители являются законными представителями ребенка и могли бы обратится в рамках иска о защите прав потребителей только если бы девочка осталась жива. По закону права потребителя прекращаются после его смерти. Родители могут, безусловно, требовать компенсацию, но для этого им необходимо быть самостоятельными истцами (не материальными) и правильно определить основание иска. Алтайская общественная организация не может выступать в данном деле истцом, так как требования истцов фактически основаны не на нормах о защите прав потребителя, а вытекают из обязательств по возмещению вреда, причиненного, по их мнению, здоровью погибшего ребенка, ― прокомментировала юрист Анна Соболева.

Стоит отметить, что мать и отец подали разные иски. Они больше не живут вместе. Смерть единственной дочери разрушила брак ее родителей.