В больницах Новосибирска будут узнавать пациентов по цифровому браслету

В областной перинатальном центре Новосибирска используют цифровые браслеты для определения пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской областной больницы.

– Это один из элементов обеспечения безопасности и качества медицинской помощи, – отмечают в сообщении.

Для того, чтобы все работало в приёмной данные паспорта пациента заносятся в бумажную историю болезни и электронную медицинскую систему.

Сам браслет представлен в виде узкой полоски пластика тонкого, но прочного. Подчеркивается, что он не стесняет движения и не чувствуется на руке. К тому же в нем можно принимать душ.

– Перед проведением любой манипуляцией с пациентом доктор или медсестра спрашивают у пациентки фамилию, имя, отчество, а затем сканируют данные с браслета. Данные должны совпадать, — рассказал Александр Пронин, начальник отдела информационных технологий ГНОКБ.

Для сканирование у браслета есть два штрих-кода ― история болезни и амбулаторная карта, также на браслет нанесены ФИО пациента.

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