Новый микроавтобус за 3,7 млн рублей покупает администрация Чулымского района в НСО

Администрация Чулымского района Новосибирской области заказала новый микроавтобус «ГАЗель» или аналог за 3,7 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что микроавтобус с механической коробкой передач на 17 посадочных мест должен быть выпущен не позднее 2023 года. Также в нем должна быть система видеонаблюдения салона.

Отдельно вынесено, что цвет микроавтобуса по согласованию.

Товар должен быть в технически исправном состоянии и не иметь повреждений салона и кузова, в том числе:

― отсутствия сквозной коррозии кузова транспортного средства.

― отсутствия производственных дефектов лакокрасочного покрытия кузова транспортного средства.

Конец приема заявок на аукцион 29 сентября. А поставить машину нужно до 25 ноября. Деньги на покупку выделили из районного бюджета.

Ранее редакция сообщала о том, что автоблогеры «Гараж 54» сделали бензин из автомобильных шин в Новосибирске.