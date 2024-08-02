Карты Новосибирска в приложениях геосервисов наполняются оцифрованными сверхдеталями

Высокодетализированную карту дорог Новосибирска запустила компания Яндекс Карты. В онлайн-приложении дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Судя по сообщению компании, пока оцифровано более 1200 км дорог города (кроме дворовых проездов), в основном на улицах центральных районов Новосибирска. На них отображается более 100 разных видов разметки. В перспективе разработчики Яндекс Карт планируют прописать в приложении детализированные здания, тоннели, остановки, входы в подземные переходы, деревья и другие объекты.

В пресс-службе 2ГИС редакции Infopro54 напомнили, что реалистичные дороги Новосибирска с актуальной шириной, разметкой, светофорами и парковочными карманами появились в геосервисе в мае в бета-версии, а сейчас доступны для широкой аудитории.

— Реалистичные дороги — это логичное продолжение развития детализированных иммерсивных карт, — отмечал руководитель продукта транспорта и навигации в 2ГИС Максим Берёзкин. — Работа над детализацией карт продолжается. Постепенно площадь покрытия реалистичными дорогами будет увеличиваться, а на дорогах станут отображаться и велодорожки.

Кроме того, на днях 2ГИС запустил реалистичные карты парков с 3D-моделями аттракционов, колес обозрения и других объектов. В приложении прорисованы скамейки, фонарные столбы, детские и спортивные площадки, В Новосибирске в реалистичном 3D-формате в 2ГИС пока можно увидеть Михайловскую набережную и парк «Арена».

В 2ГИС и Яндекс Карты отмечают, что глубина детализации карт городов в сервисах будет увеличиваться.

Ранее редакция сообщала о том, что транспорт, адаптированный для маломобильных граждан, появился в онлайне в Новосибирске.