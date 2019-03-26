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ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

Инвестпроект корпорация представит на форуме «Городские технологии» в начале апреля.
  • 26/03/2019, 18:05
Автор: Юлия Данилова
ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи
Новосибирск планирует обновить к Молодежному чемпионату мира по хоккею парк электротранспорта.

— Недавно нашему департаменту передали полномочия по ведению инвестпроектов. В рамках форума мы планируем рассмотреть ряд крупных предложений по инвестициям. В частности, со стороны АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Он напомнил, что ОРКК выпускает не только ракеты, но и скоростные трамваи. Большая часть новой техники, работающей сейчас на территории России, произведена именно на этом предприятии. На форуме «Городские технологии», который пройдет в Новосибирске в апреле, корпорация представит свой инвестиционный проект. Люлько также отметил, что недавно в Новосибирск приезжал гендиректор ОРКК.

— Корпорация разработала новый вид трамваев. У нас шел разговор о том, что Новосибирск планирует обновить к Молодежному чемпионату мира по хоккею парк электротранспорта, — пояснил чиновник. — ОРКК разработала новый дизайн трамваев на уровне мировых стандартов. На встрече обсуждались вопросы их поставки в Новосибирск. Более детальный разговор намечен в рамках форума «Городские технологии».

О планах Новосибирска по закупке новых трамваев в феврале на пресс-конференции говорил и мэр города Анатолий Локоть. На сайте ОРКК представлены модели одно-, двух- и трехсекционных трамваев, а также ряд перспективных разработок. К ним относятся как трехсекционный трамвайный вагон, так и многосекционные решения. На момент публикации материала комментарий в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» редакции получить не удалось.

Напомним, в середине 2017 года ОРКК выходила к мэрии Новосибирска и правительству области с проектом концессионного соглашения о развитии в городе трамвайных маршрутов и обновлении трамвайного парка. Представители корпорации говорили о готовности вложить в проект до 40 млрд рублей в течение 5-8 лет.

ОРКК заинтересовалась новосибирскими трамваями

Объектом концессии на первом этапе анонсировался проект по строительству скоростного трамвая с Плющихинского жилмассива до станции метро «Золотая Нива». На втором этапе ОРКК предлагал расширить проект за счет строительства веток скоростного трамвая к отдаленным микрорайонам Новосибирска, до аэропорта Толмачево и даже заявлял о готовности реализовывать проект кольцевой дороги. В рамках проекта предполагалось строительство депо, перекладка рельсов, производство трамваев, установка остановок.

В феврале 2019-го мэрия Новосибирска сообщила о появлении инвестора, готового вложить в развитие трамвайной сети на Плющихинском жилмассиве 6,7 млрд рублей. О какой компании идет речь, в муниципалитете не уточняли.

На Плющихинский жилмассив по концессии пустят трамвай

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

В апреле 2018 года предложение по модернизации трамвайно-троллейбусной сети правобережной части Новосибирска на заседании областного инвестсовета высказывала дочерняя структура госкомпании «Автодор» — ООО «Автодор-Инвест». Управляющий директор компании Юрий Волков предлагал реализовывать проект в форме концессионного соглашения в рамках 115-ФЗ, где концедентом выступит мэрия Новосибирска, концессионером — специально созданная под проект компания, а гарантом — правительство Новосибирской области. Первый этап проекта предусматривал достройку линии до метро «Золотая Нива» по Гусинобродскому шоссе в сторону строящегося автовокзала, где будет построен пересадочный узел, и далее вниз по улице Татьяны Снежиной на Плющихинский жилмассив. Предварительный объем инвестиций в два первых этапа в ценах начала 2018 года составлял 11 млрд рублей. Из них 4,6 млрд компания планировала направить на подвижной состав: приобрести 70 трамваев по цене 55 млн рублей, 50 троллейбусов — 14 млн рублей. К октябрю-ноябрю 2018 года «Автодор-Инвест» планировал довести проект до стадии подачи частной концессионной инициативы и выйти с ним в мэрию Новосибирска. На заседании совета заммэра города Данияр Сафиуллин отмечал, что проект уже обсуждался в мэрии и получил предварительное одобрение.

Фото с сайта АО ОРКК

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