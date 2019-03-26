ОРКК предложит Новосибирску новые трамваи

— Недавно нашему департаменту передали полномочия по ведению инвестпроектов. В рамках форума мы планируем рассмотреть ряд крупных предложений по инвестициям. В частности, со стороны АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» (ОРКК, входит в госкорпорацию «Роскосмос»), — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.
Он напомнил, что ОРКК выпускает не только ракеты, но и скоростные трамваи. Большая часть новой техники, работающей сейчас на территории России, произведена именно на этом предприятии. На форуме «Городские технологии», который пройдет в Новосибирске в апреле, корпорация представит свой инвестиционный проект. Люлько также отметил, что недавно в Новосибирск приезжал гендиректор ОРКК.
— Корпорация разработала новый вид трамваев. У нас шел разговор о том, что Новосибирск планирует обновить к Молодежному чемпионату мира по хоккею парк электротранспорта, — пояснил чиновник. — ОРКК разработала новый дизайн трамваев на уровне мировых стандартов. На встрече обсуждались вопросы их поставки в Новосибирск. Более детальный разговор намечен в рамках форума «Городские технологии».
О планах Новосибирска по закупке новых трамваев в феврале на пресс-конференции говорил и мэр города Анатолий Локоть. На сайте ОРКК представлены модели одно-, двух- и трехсекционных трамваев, а также ряд перспективных разработок. К ним относятся как трехсекционный трамвайный вагон, так и многосекционные решения. На момент публикации материала комментарий в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» редакции получить не удалось.
Напомним, в середине 2017 года ОРКК выходила к мэрии Новосибирска и правительству области с проектом концессионного соглашения о развитии в городе трамвайных маршрутов и обновлении трамвайного парка. Представители корпорации говорили о готовности вложить в проект до 40 млрд рублей в течение 5-8 лет.
предполагалось строительство депо, перекладка рельсов, производство трамваев, установка остановок.
В феврале 2019-го мэрия Новосибирска сообщила о появлении инвестора, готового вложить в развитие трамвайной сети на Плющихинском жилмассиве 6,7 млрд рублей. О какой компании идет речь, в муниципалитете не уточняли.
Фото с сайта АО ОРКК
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