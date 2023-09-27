Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей детсадов в Новосибирске. Об этом сообщает Atas.info.

Первое место занимает детский сад № 59 «Золотой петушок». 101,691 тысяч рублей составило месячное жалование заведующего этого дошкольного учреждения. На сервисе Flamp детсад имеет высокий рейтинг 4,9 и очень хорошие отзывы от родителей, который его посещают.

За лидером топа следует детский сад МКДОУ с/с №346. Там зарплата заведующего составляет 101,141 тысяч рублей. Рейтинг на Flamp уже чуть ниже лидера и составляет 4,2.

Третье место занимает детсад «Пингвин» № 411. Зарплата руководителя — 96, 118 тысяч рублей в месяц. Рейтинг на Flamp выше, чем у детсада на втором месте — 4,8.

Следующую строчку занимает детский сад №262. Зарплата руководителя в 2022 годе составляла 92,925 тысячи рублей. А вот рейтинг на Flamp оказался ниже все выше перечисленных — 3,7.

Замыкает топ-5 зарплатного рейтинга руководитель детского сада № 165 с месячным доходом в 90, 566 рублей. На Flamp рейтинг составляет всего 2 балла.

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