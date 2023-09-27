Министр обороны наградил медалью новосибирского депутата Евгения Прохорова

Приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу медалью «За укрепление боевого содружества» награжден депутат городского совета Новосибирска по пятому округу Евгений Прохоров. Он входит в постоянные комиссии по градостроительству и контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения. Кроме того, он является помощником депутата Госдумы Дмитрия Савельева.

— С самого начала СВО мы помогаем нашим военнослужащим, в начале 2023 года по инициативе Дмитрия Савельева был создан благотворительный фонд «К Победе вместе», руководителем которого я являюсь. За текущий год совершил 3 поездки в ЛДНР, доставлял гуманитарную помощь, а в целом уже более 400 кубов различного груза отправили в зону СВО, автомобили, специальные средства, продукты, одежда, — сообщил в беседе с изданием Om1.ru Евгений Прохоров.

Медаль «За укрепление боевого содружества» является ведомственной наградой министерства обороны РФ и вручается военнослужащим, а также гражданским лицам за заслуги в формировании и реализации государственной политики в области международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами и международными организациями, за содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ.

По сведениям издания, на сессии горсовета приказом командующего группировкой войск «Центр» генерала-лейтенанта Андрея Мордвичева нагрудными знаками «Отважные» награждены депутаты Андрей Аникин, Сергей Бондаренко, Андрей Любавский, Сергей Трубников, а также спикер горсовета Дмитрий Асанцев.

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