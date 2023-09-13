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Состоялись прения сторон по делу о взрыве газовой АЗС в Новосибирске

  • 13/09/2023, 19:40
Автор:
взрыв на АЗГС
Гособвинитель просит для обвиняемых от 3 до 4 лет лишение свободы.

Состоялись прения сторон по уголовному делу о взрыве АЗГС на Гусинобродском шоссе в июне 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Генеральный директор ООО «СибГаз» Роман Гармидер, ООО «СибГаз» Геннадий Кисель и генеральный директор ООО УК «ЭКОГАЗ» Алексей Савлук обвиняются в нарушении требований безопасности опасных объектов, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Подсудимые вину признали, защита просила им назначить наказание, не связанное с лишением свободы, — отмечается в сообщении.

Государственный обвинитель просил суд назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима: Гармидеру и Савлуку — по 4 года, Киселю — 3 года.

Подсудимые вину признали, защита просила им назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, что в результате взрыва на АГЗС площадь возгорания составила около тысячи кв. м, пострадали более 30 человек, включая работавших на ликвидации последствий происшествия сотрудников ГУ МЧС по Новосибирской области.  Половина пострадавших была госпитализирована, еще семеро — доставлены в реанимацию. Многоквартирные дома, расположенные в радиусе взрыва, не пострадали: подорванные взрывом цистерны летели в противоположную сторону. Следственными органами задержан 57-летний директор газовой АЗС Роман Гармидер. По версии следствия, он не принял должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа. Как уже сообщалось, в настоящий момент он находится под стражей, несмотря на ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест.

Помимо рассмотрения исков потерпевших собственников нежилых помещений, в настоящее время расследуется уголовное дело в отношении директора АЗС «Еврогаз» Романа Гармидера, находящегося сейчас под стражей по решению суда Центрального района Новосибирска, и инженера заправочной станции Геннадия Киселя, в качестве меры пресечения в отношении которого судом был назначен домашний арест.

Как уже сообщалось, взрыв на заправочной станции в Октябрьском районе стал поводом для правительства региона, областной прокуратуры и мэрии Новосибирска инициировать проверки всех газовых автозаправочных станций, расположенных на территории города. В частности, руководству мэрии было поручено тщательно проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов и в непосредственной близости от них. Также предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что власти Новосибирска пока не решили, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной.

Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Новосибирск взрыв


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