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Власти Новосибирска пока не решили, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной

  • 06/09/2023, 19:29
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Власти Новосибирска пока не решили, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной
Горожане собирают подписи под петицией за организацию Аллеи Памяти.

Решение о дальнейшей судьбе земельного участка на ул. Линейная в Новосибирске, на котором стоял разрушенный взрывом газа дом, еще не принято. Об этом сообщил в среду мэр города Анатолий Локоть.

— На площадке ничего не осталось. Решение пока не принято, и мы не собираемся торопиться. Здесь произошла трагедия. Надо, чтобы немножко прошло время, чтобы все устоялось. Мы не торопимся с реализацией проекта по данной земле, — прокомментировал он.

Напомним, взрыв бытового газа в новосибирской пятиэтажке произошел утром 9 февраля. Чуть позже новосибирцы выступили с предложением организовать на ее месте Аллею Памяти. В сети появилась петиция. На момент публикации материала, ее подписали 544 человека.

В результате взрыва обрушилось два подъезда дома. Земельный участок под ним — 3713 кв. м. По данным мэрии, с учетом арендаторов в доме проживал 161 человек. Погибли 15 человек. Дом был признан аварийным и не подлежащим восстановлению. Его снос был начат в июне. На сегодняшний день все работы завершены, с площадки вывезен мусор. Правительство региона выделило более 335,5 млн рублей на переселение жильцов.

ранее редакция сообщала, что собственники 53 квартир дома на Линейной получили компенсации.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : дом на Линейной взрыв газа Аллея Памяти


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