Сотрудница УК заплатит 30 тысяч рублей за неочищенную лестницу в Новосибирске

Калининский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу управляющей компании, которая отвечала за очистку от снега и наледи придомовой территории. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
— В феврале 2023 года сотрудник организации не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала выполнение работ уборке придомовой территории, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.
Из-за халатного отношения к своей работе пострадал 10-летний мальчик. Он поскользнулся на лестнице и получил компрессионный перелом позвонка.
Ранее редакция сообщала о том, что четырехэтажная сосулька напугала жителей дома под Новосибирском.
Фото: Freepik — rawpixel.com
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