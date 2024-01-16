Сотрудница УК заплатит 30 тысяч рублей за неочищенную лестницу в Новосибирске

Калининский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу управляющей компании, которая отвечала за очистку от снега и наледи придомовой территории. Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

— В феврале 2023 года сотрудник организации не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала выполнение работ уборке придомовой территории, — прокомментировали в СК по Новосибирской области.

Из-за халатного отношения к своей работе пострадал 10-летний мальчик. Он поскользнулся на лестнице и получил компрессионный перелом позвонка.

Ранее редакция сообщала о том, что четырехэтажная сосулька напугала жителей дома под Новосибирском.