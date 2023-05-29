Россияне рискуют приобрести зараженные гаджеты

Эксперты предупредили о том, что в отечественные магазины завезли гаджеты на базе ОС Android, которые еще на заводе были заражены вредоносным ПО, пишут «Известия» со ссылкой на представителей японской компании Trend Micro.

Стало известно, что Россия пятая в рейтинге стран, в которые попало больше всего такой техники.

По словам специалистов, пользование зараженной техникой влечет за собой немалые риски. Например, открывается доступ к личным данным, перепискам, фотографиям пользователей, с помощью чего могут быть похищены денежные средства с карт и счетов.

Чтобы точно определить зараженное устройство, эксперты предлагают обратить внимание на ряд признаков: быстрая разрядка батареи, излишнее потребление устройством сетевого трафика, а также появление рекламы в неожиданных местах при использовании смартфона.

Эксперт в области кибербезопасности и права в IT Евгений Царев сообщил, что риск столкнуться с зараженными гаджетами значительно повышается, если они принадлежат к малоизвестным китайским брендам. Он отметил, то подобного рода электроника в нашей стране по большей части реализуется на маркетплейсах. Сбывают ее и мелкие торговые точки, которые традиционно закупаются на тех же маркетплейсах.

Царев считает, что существует две возможных причины, по которым могло произойти заражение гаджетов на производстве. Одна из них в том, что серверы компании-разработчика ПО могли взломать, другая — в том, что компания-сборщик, к услугам которых прибегают мелкие производители электроники, вступила в сговор с хакерской группировкой.

Ранее редакция сообщала, что жители России смогут звонить и выходить в интернет даже там, где нет сотовой связи.