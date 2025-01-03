Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области суммы взяток варьировались от 11 тысяч до 96,7 миллиона рублей.
По сравнению с прошлым годом средняя сумма взяток не изменилась и составила 50 тысяч рублей. Мелкие взятки исчислялись от 2 тысяч рублей.
В надзорном ведомстве подчеркивают, что количество выявленных фактов взяточничества увеличилось вдвое: с 87 в прошлом году до 174 в 2024-м. Также более чем на 83% возросло число преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса РФ (получение взяток должностными лицами), — с 60 в прошлом году до 110 в 2024-м.
— Это объясняется активизацией деятельности оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, вследствие чего возросло количество представленных в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности, — рассказали в надзорном ведомстве изданию «РБК Новосибирск».
Напомним, в 20224 году за решетку попали ряд новосибирских чиновников. Власть имущие стали фигурантами уголовных дел о многомиллионных взятках, хищении бюджетных средств и организации преступного сообщества.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.
Фото freepik, автор: arthurhidden
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