Прокуратура назвала средний размер взятки в Новосибирской области

В 2024 году в Новосибирской области суммы взяток варьировались от 11 тысяч до 96,7 миллиона рублей.

По сравнению с прошлым годом средняя сумма взяток не изменилась и составила 50 тысяч рублей. Мелкие взятки исчислялись от 2 тысяч рублей.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что количество выявленных фактов взяточничества увеличилось вдвое: с 87 в прошлом году до 174 в 2024-м. Также более чем на 83% возросло число преступлений, предусмотренных статьей 290 Уголовного кодекса РФ (получение взяток должностными лицами), — с 60 в прошлом году до 110 в 2024-м.

— Это объясняется активизацией деятельности оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов, вследствие чего возросло количество представленных в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности, — рассказали в надзорном ведомстве изданию «РБК Новосибирск».

Напомним, в 20224 году за решетку попали ряд новосибирских чиновников. Власть имущие стали фигурантами уголовных дел о многомиллионных взятках, хищении бюджетных средств и организации преступного сообщества.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.