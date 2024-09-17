Спасатели сняли с сосны любительницу прыжков с парашютом

Жительница Барнаула, которая увлекается прыжками с парашютом, оказалась в необычной ситуации. Бесстрашная и везучая женщина зависла между небом и землёй на сосне.
Для спасения парашютистки оказавшейся в затруднительной ситуации выдвинулась бригада спасателей. Они обнаружили любительницу приключений в районе посёлка Лесной. Чтобы спустить её на землю, они использовали альпинистское снаряжение и лестницу.
– Помощь врачей не понадобилась, – говорится в сообщении МЧС России.
Ранее редакция сообщала о том, что двух женщин и ребенка вынесли спасатели из пожара в поселке под Новосибирском. Огонь вспыхнул в девятиэтажке ранним утром понедельника.
Источник фото: МЧС России
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