Спасатели сняли с сосны любительницу прыжков с парашютом

Жительница Барнаула, которая увлекается прыжками с парашютом, оказалась в необычной ситуации. Бесстрашная и везучая женщина зависла между небом и землёй на сосне.

Для спасения парашютистки оказавшейся в затруднительной ситуации выдвинулась бригада спасателей. Они обнаружили любительницу приключений в районе посёлка Лесной. Чтобы спустить её на землю, они использовали альпинистское снаряжение и лестницу.

– Помощь врачей не понадобилась, – говорится в сообщении МЧС России.

Ранее редакция сообщала о том, что двух женщин и ребенка вынесли спасатели из пожара в поселке под Новосибирском. Огонь вспыхнул в девятиэтажке ранним утром понедельника.