Отток мигрантов наблюдается из Новосибирской области

За минувшую неделю в Новосибирскую область приехало 8375 человек, а уехало 9036.

Сотрудники миграционной службы проверили 129 иностранных граждан, на 12 из них составили административные протоколы.

Проверено 23 объекта, из них 12 — жилые дома. Выявлено 82 нарушения миграционного законодательства.

Как рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области, трёх человек депортировали.

Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области было выявлено больше преступлений, которые совершили нелегальные мигранты. Об этом на пресс-конференции на минувшей неделе говорил глава СУ СКР по региону Евгений Долгалев.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области мигранты-нелегалы попытались пересечь границу, но далеко уйти они не смогли.