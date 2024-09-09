Отток мигрантов наблюдается из Новосибирской области

За минувшую неделю в Новосибирскую область приехало 8375 человек, а уехало 9036.
Сотрудники миграционной службы проверили 129 иностранных граждан, на 12 из них составили административные протоколы.
Проверено 23 объекта, из них 12 — жилые дома. Выявлено 82 нарушения миграционного законодательства.
Как рассказал Андрей Кульков, начальник ГУ МВД по Новосибирской области, трёх человек депортировали.
Напомним, что в 2024 году в Новосибирской области было выявлено больше преступлений, которые совершили нелегальные мигранты. Об этом на пресс-конференции на минувшей неделе говорил глава СУ СКР по региону Евгений Долгалев.
Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области мигранты-нелегалы попытались пересечь границу, но далеко уйти они не смогли.
Источник фото freepik.com / автор — freepik
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