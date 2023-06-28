Контрактник из Новосибирской области Анатолий Наумов погиб в зоне СВО

В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Куйбышевского района Анатолий Наумов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Прощание с погибшим пройдет 28 июня.

– Имея за плечами боевой опыт, Анатолий принял волевое решение встать на защиту Родины. 2 марта 2023 года заключил контракт повторно для прохождения службы в зоне проведения специальной военной операции, – говорится в сообщении.

Выполняя боевые задачи, 22 июня 2023 года Анатолий Наумов геройски погиб.

Напомним, что в Куйбышев Новосибирской области состоялось прощание с участником специальной военной операции. В октябре Дмитрий Бродников был призван в рамках частичной мобилизации. 8 июня 2023 года молодой человек геройски погиб, выполняя боевую задачу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начали готовить психологов для реабилитации участников СВО.