В Новосибирске впервые пройдет киберспортивный турнир Киберпатриот QUAZAR

В Новосибирске впервые пройдет соревнование по киберспорту «Киберпатриот QUAZAR». Призовой фонд составит 3 млн рублей. Об этом сообщает Минцифры региона.

Турнир будет проводится с 25 сентября 2023 года по 24 апреля 2024 года. Игры в которых будут бороться спортсмены: DOTA 2 и CS:GO. В турнире будут участвовать шесть регионов.

В настоящее время проходит формирование команд.

Для участия в турнире приглашают молодых людей в возрасте 14-25 лет.

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