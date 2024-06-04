Сотрудников допобразования обвинили в фиктивных закупках тренажеров в Новосибирске

В Новосибирской области сотрудников государственного автономного учреждения дополнительного образования обвиняют в фиктивных закупках учебных тренажеров.

Факт совершения преступления был выявлен в результате проверки транспортной прокуратурой исполнение законодательства о закупках товаров, работ и услуг при реализации мероприятий по ресурсному обеспечению программ дополнительного образования.

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2023 года сотрудники допобразования по госконтракту оплатили закупку интерактивных тренажеров и другого дорогого оборудования по профилю водного транспорта на 100 миллионов рублей.

При этом фактически товар не был доставлен и принят из другого региона.

— Чтобы создать видимость эффективного освоения бюджетной субсидии должностные лица сфальсифицировали документы на покупку, поставку и приемку оборудования на сумму свыше 100 млн рублей, — пояснили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По материалам проверки надзорного ведомства следователями СК было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Расследование находится на контроле Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске директор «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр ВВС» стал фигурантом уголовного дела. Дмитрия Оленикова обвиняют растрате бюджетных миллионов и взятке в особо крупном размере.