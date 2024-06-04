Мигрантов, выследивших и ограбивших девушку, разыскивают в Новосибирске

В Новосибирске полиция разыскивает мигрантов, подозреваемых в ограблении девушки. Инцидент произошел на улице Вертковской в Кировском районе города вечером 3 июня.

Двое мужчин шли за сибирячкой к ее дому. Когда девушка зашла в подъезд, парочка проскользнула следом. Они поднялись на ее этаж, дождались, когда она откроет дверь квартиры и напали со спины.

После грубого натиска незнакомцев сибирячка осталась без телефона, наушников и часов. С наживой преступники скрылись в неизвестном направлении.

По данным следствия, сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Камера домофона, установленного на подъезде многоквартирника, зафиксировала проникновение в дом алчных иностранцев.

Правоохранители изучили видео и теперь устанавливают местонахождение грабителей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

— Разыскиваются двое подозреваемых в совершении данного преступления. На вид им 20-25 лет, азиатской внешности. Один был одет в куртку черного цвета, белую толстовку с капюшоном. На втором была куртка зелёного цвета, штаны и кепка чёрного цвета, — описали приметы злоумышленников в ГУ МВД по Новосибирской области.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении подозреваемых, изображённых на фото и видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8-(383)-232-15-71, 16-02, 8-961-217-48-48. Конфиденциальность источникам гарантируется.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске хозяин 5-этажного дома выгнал из квартир русские семьи и превратил общежитие в хостел для иностранных специалистов. После такого вопиющего инцидента жители города начали бастовать против сотни мигрантов, которыми заселили здание.