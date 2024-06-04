Три сценария развития трамвайной сети Новосибирска направила мэрия в Минтранс России

Департамент транспорта мэрии Новосибирска и правительство Новосибирской области разработали три сценария развития городского наземного электротранспорта в городе. Предложение направлено в Минтранс РФ, который в настоящее время формирует федеральную программу развития городского электротранспорта страны.
Стоимость вариантов, включенных в программу, в сообщении не озвучивается.
Напомним, СМИ сообщали, что на эти цели планируется потратить около 90 млрд рублей.
Напомним, в инвестиционном паспорте Новосибирска отмечается, что начиная с 2017 года ООО «БКМ Сибирь» производит модернизацию трамваев. К 2024 году модернизировано 46 трамвайных вагонов, в том числе за 2023 год — 4 единицы. Все эксплуатируются на левобережной части города. В 2024 году планируется модернизация ещё 20 единиц трамвайных вагонов на базе кузовов улучшенной модели, адаптированных к условиям города Новосибирска. На период 2025 – 2026 гг. планируется модернизировать по 20 ед. трамвайных вагонов в год.
Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ГЭТ Новосибирска пожаловались на руководство в мэрию.
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