Три сценария развития трамвайной сети Новосибирска направила мэрия в Минтранс России

Департамент транспорта мэрии Новосибирска и правительство Новосибирской области разработали три сценария развития городского наземного электротранспорта в городе. Предложение направлено в Минтранс РФ, который в настоящее время формирует федеральную программу развития городского электротранспорта страны.

Губернатор отказался подключать москвичей к модернизации трамваев в Новосибирске

Второй вариант дополняют мероприятия по строительству трамвайных линий в крупные жилые массивы города: «Радуга Сибири», «Южно-Чемской», «Родники» и «Плющихинский».

Третий предусматривает развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной депутатами горсовета. В программе, в частности, отмечается, что длина трамвайных путей к 2030 году в городе должна составить 98,50 км; длина реконструируемых путей — 18,79 км. На момент формирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы протяженность трамвайной сети в Новосибирске составляла 66,2 км. Она включала в себя два не связанных между собой куста, один на левом берегу, другой на правом (разъединены в 1992 году). Самый большой объем перевозок приходился на 13,15 и 18 маршруты.

Стоимость вариантов, включенных в программу, в сообщении не озвучивается.

В мэрии подчеркивают, что планы по формированию трамвайного полукольца, соединяющего радиальные линии трамвая через перспективный мостовой переход через реку Обь в Заельцовском районе не прорабатываются. Их реализация возможна в долгосрочной перспективе, поэтому сроки и стоимость проекта не определены.

Напомним, СМИ сообщали, что на эти цели планируется потратить около 90 млрд рублей.

Напомним, в инвестиционном паспорте Новосибирска отмечается, что начиная с 2017 года ООО «БКМ Сибирь» производит модернизацию трамваев. К 2024 году модернизировано 46 трамвайных вагонов, в том числе за 2023 год — 4 единицы. Все эксплуатируются на левобережной части города. В 2024 году планируется модернизация ещё 20 единиц трамвайных вагонов на базе кузовов улучшенной модели, адаптированных к условиям города Новосибирска. На период 2025 – 2026 гг. планируется модернизировать по 20 ед. трамвайных вагонов в год.

Ранее редакция сообщала о том, что сотрудники ГЭТ Новосибирска пожаловались на руководство в мэрию.