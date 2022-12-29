Совершайте платежи в Банке «Левобережный» до 31 декабря и выигрывайте денежные призы

Просто совершите платеж на любую сумму в кассах банка или мобильном приложении BL-Online — и вы автоматически станете участником розыгрыша призов.

У вас есть шанс выиграть 1000, 2000 или 3000 рублей. Победители будут определены случайным образом. Для участия достаточно рассчитаться за ЖКХ, связь, интернет, ТВ, обучение, детский садик или школу. Платеж нужно совершить с 1 ноября 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Призы получат 15 победителей. В случае победы банк вышлет вам СМС. Деньги будут зачислены на счет победителей с 11 по 28 февраля 2023 г. С правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте.

Обращаем внимание, что 31 декабря офисы банка не будут работать. Оплатить услуги вы сможете в любое удобное время в BL-Online.

По вопросам звоните в единую справочную службу по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

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Фото пресс-службы банка