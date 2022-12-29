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Представитель владельцев облигаций «Дяди Дёнера» направил жалобу в прокуратуру

  • 29/12/2022, 13:13
Автор:
облигации Дяди Дёнера
Он жалуйте на бездействие органов следствия.

В мае 2022 года представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» обратилось с заявлением о мошенничестве со стороны соучредителя и директора ООО «Дядя Дёнер» Антона Лыкова, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Напоминает пресс-служба финансового консультанта «Дяди Дёнера» ООО «Юнисервис Капитал».

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— Вместе с тем фактические проверочные действия в отношении руководства и бенефициарных владельцев ООО «Дядя Дёнер» не осуществлялись: основные контролирующие лица эмитента — Лыков А.А., Супрун Л.А. и Супрун А.Е. не опрашивались в установленном порядке, также следственными органами не была запрошена финансовая отчетность ООО «Дядя Дёнер», — пишет пресс-служба «Юнисервис Капитал». — В связи с чем от имени ООО «ЮЛКМ» была подана жалоба в прокуратуру Новосибирской области.

В жалобе «ЮЛКМ» просит:

  • осуществить проверку соблюдения уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении поданного заявления о мошенничестве;
  • признать незаконным бездействие, допущенное в рамках его рассмотрения;
  • вынести постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания.

ООО «ЮЛКМ» выполняет функции представителя владельцев облигаций по обоим выпускам ООО «Дядя Дёнер».  Ранее по выпуску БО-П01 (№ 4B02-01-00355-R-001P от 21.05.2018) интересы владельцев облигаций представляло ООО «Монотон». Начиная с 27 июля 2022 г. функции ПВО были возложены на ООО «ЮЛКМ», в связи с чем не так давно компания стала также процессуальным правопреемником взыскателя по исполнительному листу серия ФС 035749274 по делу №А45-15230/2021, выданному Арбитражным судом Новосибирской области.

Сеть уличного питания «Дядя Дёнер» была основана в 2009 году. В 2018 году компания дебютировала на публичном долговом рынке с облигационным выпуском объемом 60 миллионов рублей. В 2020 году был размещен второй выпуск объемом 50 миллионов. Привлеченные частные инвестиции были направлены на расширение сети павильонов, а также на развитие собственного производства — хлебобулочного и мясного цехов.

В 2021 году «Дядя Дёнер» была одной из крупнейших сетей уличного питания в России, насчитывала более 120 павильонов в Новосибирской и Кемеровской областях.

11 мая 2021 года компания допустила технический дефолт при выплате 14 купона по второму выпуску, а днем позже, 12 мая, технический дефолт был зафиксирован также по первому выпуску эмитента в части выплаты купона и амортизации в размере 1/3 номинала бумаг. Объем неисполненных обязательств по первой эмиссии составлял на тот момент 554,8 тыс рублей, по второй — около 20,5 млн рублей. Облигации обоих выпусков были включены в список дефолтов на сайте «Московской биржи». Покупатели облигаций компании обратились в суд. В ноябре собственники «Дяди Дёнера» предприняли попытку ликвидироваться.

 

Ранее редакция сообщала о том, что киоски «Дяди Дёнера» уйдут с молотка

Фото с сайта «Юнисервис Капитал»

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Размещение облигаций привлечение инвестиций облигации Дяди Дёнера мошенничество с ценными бумагами


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