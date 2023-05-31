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Лунный календарь цветовода на июнь 2023

  • 31/05/2023, 09:53
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Лунный календарь цветовода на июнь 2023
Если вы всеми силами стараетесь создать для своих комнатных растений оптимальные условия содержания, то лунный календарь вам обязательно в этом поможет.

Следуя рекомендациям лунного календаря, вы с легкостью определите дни, когда растения менее болезненно переносят пересадку, лучше усваивают подкормки и быстрее оправляются от ран, полученных при обрезке.

Календарь лунных фаз в июне 2023 года

  • Луна растет с 1 по 3 июня
  • Полнолуние 4 июня
  • Луна убывает с 5 по 17 июня
  • Новолуние 18 июня
  • Луна опять растет: с 19 по 30 июня

Напомним, если ваше растение нуждается в дополнительном уходе, но лунный календарь говорит о том, что время неподходящее, то такую рекомендацию стоит проигнорировать и оказать зеленому питомцу необходимую помощь здесь и сейчас. Речь идет о борьбе с вредителями и болезнями, экстренных пересадках и просто о поливе.

Лунный календарь цветовода на июнь 2023

Полив комнатных растений

Лунный календарь цветовода на июнь 2023

1-2 июня — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Можно сажать многолетники, а также вьющиеся, плетистые растения и клубнелуковичные цветы.

Подходящий период для подкормок, полива, замачивания семян и борьбы с вредителями и болезнями. Однако стоит воздержаться от пересадки цветов, обрезки, прищипывания, деления корней и клубнелуковиц.

3 июня — Растущая Луна в Стрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Оптимальное время для посадки клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем.

Вы можете заняться укоренением черенков, бороться с болезнями и вредителями.

А вот пересадку цветов, замачивание семян, обрезку и прищипку побегов лучше отложить до лучших времен (раны будут долго заживать).

4 июня — Полнолуние Луна в Стрельце (Полнолуние)

Работу с комнатными растениями не проводить.

5 июня — Убывающая Луна в Сстрельце (малопродуктивный знак Зодиака)

Можно заняться посадкой клубнелуковичных растений и растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем.

Кроме того, это отличное время для того, чтобы укоренять черенки, бороться с болезнями и вредителями.

Но пересадки цветов, замачивания семян, обрезки и прищипки побегов лучше избегать (раны будут долго заживать).

6-7 июня — Убывающая Луна в Козероге (знак Зодиака средней плодородности)

Лучшее варемя для посадки и пересадки любых комнатных растений, в том числе и клубнелуковичных.

Займитесь обрезкой, прищипкой, поливом, подкормкой, замачиванием семян, борьбой с болезнями и вредителями.

При этом приложите максимум усилий, чтобы не травмировать корни растений, раны будут долго заживать.

8-9 июня — Убывающая Луна в Водолее (неплодородный знак Зодиака)

Рекомендуется исключительно рыхлить сухую почву в горшках и обрабатывать растения от болезней и вредителей.

Отложите посадки и пересадки комнатных цветов, поливы и подкормки, замачивания семян, черенкования.

10-11 июня — Убывающая Луна в Рыбах (плодородный знак Зодиака)

Замечательный период для пересадки цветов, посадки клубнелуковичных и многолетних декоративных растений, укоренения черенков, а вот поливать и подкармливать цветы надо очень умеренно.

Но не стоит обрезать, прищипывать, заливать и перекармливать растения, опрыскивать от вредителей и болезней.

Лунный календарь цветовода на июнь 2023

Пересадка комнатных растений

12-13 июня — Убывающая Луна в Овне (неплодородный знак Зодиака)

Лучше только обрабатывать растения от вредителей и болезней и рыхлить сухую землю в горшках.

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки любых комнатных растений, проращивания семян, укоренения черенков, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

14-15 июня — Убывающая Луна в Тельце (плодородный знак Зодиака

Благоприятные дни для посадки (но не пересадки) многолетних цветов.

Вы можете себе позволить поливать, подкармливать, замачивать семена, обрезать и прищипывать побеги.

Однако воздержитесь от того, чтобы начать пересаживать любые комнатные цветы, не желательно рыхлить землю в цветочных горшках чтобы не повредить корни (травмы будут долго заживать)

16 июня — Убывающая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак Зодиака)

Оптимальное время для посадки ампельных и вьющихся цветов. Можно уделить внимание борьбе с вредителями и болезнями, обрезке и прищипке побегов, рыхлению земли в горшках, но без полива.

Пересадку домашних растений рекомендуется отложить.

17-19 июня — Новолуние Луна в Близнецах

Работу с комнатными растениями не проводить.

20 июня — Растущая Луна в Раке (плодородный знак Зодиака)

Подходящее время для пересадки комнатных цветов и посадки многолетних декоративных растений. Допускаются поливы и подкормки, замачивание семян, рыхление земли в цветочных горшках.

Не стоит заниматься посадкой клубнелуковичных и обработкой растений ядохимикатами.

Лунный календарь цветовода на июнь 2023

Обрезка комнатных растений

21-23 июня — Растущая Луна во Льве (неплодородный знак Зодиака)

Можно только рыхлить землю в цветочных горшках и опрыскивать цветы от болезней, вредителей.

Воздержитесь от посадки и пересадки комнатных растений, проращивания семян, поливов и подкормок, обрезки и прищипки побегов.

24-25 июня — Растущая Луна в Деве (знак Зодиака средней плодородности)

Не игнорируйте пересадки и деление любых комнатных растений. Возможны посадка многолетних, ампельных и вьющихся цветов, борьба с вредителями и болезнями, укоренение черенков, поливы и подкормки, рыхление почвы в горшочках.

Однако замачивать и проращивать семена лучше в другое время.

26-28 июня — Растущая Луна в Весах (знак Зодиака средней плодородности)

Приветствуются посадки и пересадки любых комнатных цветов, укоренение черенков, обрезка и прищипка побегов, подкормки и полив.

При этом использование ядохимикатов не рекомендуется.

29-30 июня — Растущая Луна в Скорпионе (плодородный знак Зодиака)

Благоприятные дни для посадки многолетников, а также вьющихся, плетистых растений и клубнелуковичных цветов.

Уделите внимание подкормкам, поливу, замачиванию семян и борьбе с вредителями и болезнями.

Перенесите пересадку цветов, обрезку, прищипку, деление корней и клубнелуковиц до лучших времен.

Фото: freepik.com — freepik

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уход за комнатными растениями лунный календарь цветовода комнатные цветы


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