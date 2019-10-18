Совет при Минобрнауки РФ утвердил проект ЦКП «СКИФ»

— Совет по реализации программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019-2027 годы утвердил проект ЦКП «СКИФ», разработанный Институтом ядерной физики, Институтом катализа и другими организациями СО РАН, РАН и Минобрнауки РФ. В Кольцово будет построен источник поколения 4+ с энергией 3 ГэВ до конца 2023 года, — цитирует руководителя проектного офиса ЦКП «СКИФ» Якова Ракшуна пресс-служба ПО ЦКП «СКИФ».

Заседание совета состоялось 17 октября 2019 года в Правительстве РФ под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Фурсенко. ЦКП «СКИФ» представляли директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев и директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Центр станет частью национальной сети источников синхротронного излучения, создаваемого в Российской Федерации в рамках нацпроекта «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника СИ будет завершено до конца 2023 года, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость — 37,1 млрд рублей в ценах текущих лет.

Фото предоставлено пресс-службой ПО ЦКП «СКИФ»