Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Снежная буря надвигается на Новосибирск

Этой осенью легендарное "Снежное шоу" Славы Полунина посетит Новосибирск.
  • 18/10/2019, 16:16
Снежная буря надвигается на Новосибирск

С 22 по 25 октября фантастическое действо пройдет на сцене Дворца культуры железнодорожников. Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу.

Говорят, критики до сих пор не могут определиться – что такое «Снежное (сНежное) шоу» – цирковая клоунада, художественный перформанс или сказка, одинаково интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Вячеслав Полунин придумал его еще в 1993 году, и с тех пор шоу колесит по всему миру – везде с неизменным успехом, завоевывая всевозможные призы и, главное, любовь публики. Клоуны Полунина – волшебники, превращающие оконные занавески в парус, а детскую кроватку в красивый большой корабль, на котором можно плыть за мечтой. Они трогательны и смешны, их мир соткан из наших детских фантазий.

В шоу каждый найдет что-то свое. Для кого-то оно станет лирическим воспоминанием о детстве, а для кого-то – пронзительным рассказом об одиночестве. Кто-то будет от души смеяться над нелепым желтым человечком в лохматых красных тапочках и повторять вслед за ним: «Асисяй…» А у кого-то будут наворачиваться слезы от щемящей трепетности маленького человека в бездонной синеве вселенной. И любовь, словно паутина, окутает каждого в зале и заставит радоваться до слез, встанет комком в горле, вызовет желание наклониться и взять на память кусочек «нежного» снега, взорвется восторгом в финале, не даст забыть и еще долго будет будоражить странными чудесными воспоминаниями… Неизвестно, кто получит большее удовольствие, когда в конце шоу огромные воздушные шары полетят в зал. Взрослые на несколько мгновений снова станут детьми, а дети с наслаждением и азартом будут лепить из бумажного снега снежки, не желая уходить.

Возможно, секрет такого небывалого успеха кроется в том, что перед  каждым выходом на сцену Полунин требует от своих актеров, а заодно и от самого себя, играть так, будто это действо происходит впервые, согревая сердца, которые так нуждались в их «снежной нежности».

В роли желтого клоуна Роберт Саральп, Олег Луговской и Дима Меращи.

Билеты уже сейчас продаются на главном сайте шоу SLAVASNOWSHOW.RU, в кассах Дворца культуры железнодорожников.

Заказ билетов ежедневно с 11:00 до 20:00 по телефону: 8 800 777 50 47

Наличие билета для ребенка обязательно!

Возраст 6+

Материал подготовлен ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ». Фото предоставлено ООО «СИРИУС КОНЦЕРТ». Рекламный материал

Популярное с сайта

Сибирский ячмень для китайских пивоваров

Сибирский ячмень для китайских пивоваров

18/10/2019, 11:02
У Новосибирской области появилась новая статья экспорта в Китай — ячмень, предназначенный для пивоваренной индустрии.
Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования

Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования

17/10/2019, 19:19
На реализацию проекта потребуется более 1 млрд рублей.
Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

17/10/2019, 18:41
Она будет осуществлять роль посредника между гражданами и муниципалитетом при рассмотрении предложений по Уставу.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Совет при Минобрнауки РФ утвердил проект ЦКП «СКИФ»

18/10/2019, 16:36

БАД вместо лекарства

18/10/2019, 15:39

Тему активного долголетия обсудят на форуме OpenBio

18/10/2019, 13:58

Регоператор не платит, перевозчики политизируют?

18/10/2019, 12:30

С 1 ноября 2019 года электронной сертификации подлежат все готовые молочные продукты

18/10/2019, 11:06

Сибирский ячмень для китайских пивоваров

18/10/2019, 11:02

Центр порошковых технологий ИХТТМ на финальной стадии согласования

17/10/2019, 19:19

Уставную комиссию «наполняют новым смыслом»

17/10/2019, 18:41

К концу года власти региона ожидают прирост промпроизводства на уровне 4-4,1%

17/10/2019, 18:13

В Новосибирске авто представительского класса подешевели на 26%

17/10/2019, 17:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска