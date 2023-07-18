Современную поликлинику и новый хирургический корпус строят в Колыванском районе

Сносят старые корпуса, строят новые. Два 2-этажных здания уже снесли. На их месте возведут новые – 4-этажные.

В здании поликлиники будет сразу несколько отделений — инфекционное, отделение лучевой и функциональной диагностики, кабинеты узких специалистов. Предусмотрен и дневной стационар на 4 койки. Завершить строительство поликлиники – согласно контракта должны до конца этого года.

Хирургический корпус будут строить дольше. В здании планируются приемно-диагностическое отделение, хирургия на 40 коек, реанимация, рассчитанная на 7 больных. Там же хотят разместить отделение рентгендиагностики, лабораторию, две операционные и даже актовый зал. Срок сдачи объекта 2025-й год.

— Сегодня строительство новых зданий, которым занимаются разные подрядные организации, ведется без выходных. Рабочие закончили возведение подвалов поликлиники и хирургического корпуса, приступили к кладке первого этажа. Оба здания будут оснащены самым передовым оборудованием, что позволит вывести качество предоставляемых медицинских услуг жителям Колывани на совершенно новый уровень», — отметил первый заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

По данным регионального Министерства строительства планы на этот год – грандиозные. До декабря в Новосибирской области запланировано ввести в эксплуатацию еще более 40 объектов. Среди которых фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники и амбулатории.