Новосибирский Центр «Мой бизнес» получил одноименную национальную премию

Новосибирский проект конкурировал с 400 проектами со всей России. Всего среди победителей — 39 кейсов из 30 регионов страны. Оценивало экспертное жюри, в составе которого депутаты Государственной Думы, ректоры ведущих вузов, представители общественных организаций.

— Всего за несколько лет работы Центр инноваций социальной сферы, структурное подразделение центра «Мой бизнес», разработал и внедрил полноценную систему «выращивания» социальных предпринимателей. Сибирский инвестподиум — один из этапов этой программы, позволяющий опытным соцбизнесменам презентовать свои проекты заинтересованным инвесторам. Для нас ценно, что коллеги из других регионов и федеральные эксперты высоко оценили наш проект, — поделился руководитель центра «Мой бизнес» Михаил Космынин.

Напомним, центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает встать на ноги начинающим предпринимателям, самозанятым, новым компаниям в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 тысяч человек обучаются на образовательных курсах центра. Из них порядка 500 человек, после помощи и консультаций со специалистами, решают открыть свое дело.