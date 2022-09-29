Современным методам управления обучат предпринимателей старше 45 лет

«Предприниматели в зрелом возрасте обладают багажом жизненного и профессионального опыта. Благодаря нашей программе они смогут включить в свою практику эффективные инструменты и современные методы управления, которые только усилят позиции на рынке. Обучение будет полезно и начинающим предпринимателям в возрасте 45+. За их плечами большой опыт, который можно и нужно монетизировать. Спикеры программы помогут наметить пути развития, расскажут о способах продвижения и научат стратегическому и тактическому управлению. Кроме этого, для всех участников мероприятия будут доступны персональные консультации экспертов», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.
|Обучение пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области. Необходима предварительная регистрация.
В программе:
Ознакомиться с полной программой обучения можно на сайте центра «Мой бизнес».
Обучение пройдет в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9в, вход со стороны ул. Ипподромской) с 5 по 8 октября 2022 г. Время проведения: с 9:30 до 19:00.
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Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт mbnso.ru.
Возраст 18+
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Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»
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