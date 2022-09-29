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Современным методам управления обучат предпринимателей старше 45 лет

  • 29/09/2022, 17:25
бизнес
Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих и действующих предпринимателей, руководителей и собственников бизнеса в возрасте 45 лет и старше пройти обучающую программу «Серебряный бизнес».

«Предприниматели в зрелом возрасте обладают багажом жизненного и профессионального опыта. Благодаря нашей программе они смогут включить в свою практику эффективные инструменты и современные методы управления, которые только усилят позиции на рынке. Обучение будет полезно и начинающим предпринимателям в возрасте 45+. За их плечами большой опыт, который можно и нужно монетизировать. Спикеры программы помогут наметить пути развития, расскажут о способах продвижения и научат стратегическому и тактическому управлению. Кроме этого, для всех участников мероприятия будут доступны персональные консультации экспертов», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.

Обучение пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области. Необходима предварительная регистрация.

В программе:

  • Генерация бизнес-идей. Масштабирование. Рост и развитие бизнеса;
  • Выбор прибыльной рыночной ниши, тестирование, оценка рыночной ниши;
  • Конкурентный анализ, способы повышения конкурентоспособности компании;
  • Стратегическое и тактическое управление: процесс и результат;
  • Упаковка продукта. Продвижение. Воронка продаж;
  • Интернет-продвижение.

Ознакомиться с полной программой обучения можно на сайте центра «Мой бизнес».

Обучение пройдет в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9в, вход со стороны ул. Ипподромской) с 5 по 8 октября 2022 г. Время проведения: с 9:30 до 19:00.

Зарегистрироваться

Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт mbnso.ru.

Возраст 18+

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Фото предоставлено  АНО «ЦСРП НСО»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : образование нацпроекты России Мой бизнес


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