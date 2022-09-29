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Новосибирцам предложили создать виртуальный тур по выставкам и музеям области

  • 29/09/2022, 17:24
Виртуальный тур по многонациональной России
Проект- победитель войдет в российский этнокультурный каталог.

Кто может принять участие?

Новосибирским компаниям и жителям города мэрия Новосибирска предложили принять участие во Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный тур по многонациональной России». Прием заявок будет идти до 30 октября. Принять участие в конкурсе могут этнокультурные общественные организации, имеющие музей национальной культуры, инициативные группы, музеи, государственные бюджетные или муниципальные учреждения.

Что нужно сделать?

Для участия необходимо снять на видео виртуальный тур по этнокультурной экспозиции продолжительностью 10 минут.

— Видеоролик должен раскрывать идею возникновения выставки или целого этнокультурного музея. Создатели могут показать, что в нем хранится, к какой народной традиции или обычаю относится, — отмечается в сообщении пресс-службы мэрии Новосибирска

Уже готовый видеоролик с виртуальным туром по этнокультурной экспозиции необходимо добавить в файлообменник (Yandex – прим. ред.) и заполнить электронную форму заявки. Лучшие ролики попадут на канал «Ресурсная среда» и будут включены в презентацию проекта, которая будет демонстрироваться на федеральных мероприятиях. А также войдут в общий ролик и станут частью виртуального тура по многонациональной России. Авторы лучших роликов будут отмечены дипломами и призами.

Проект «Виртуальный тур по многонациональной России» реализуется Ресурсным центром в сфере национальных отношений с 2020 года. В период самоизоляции национально-культурные некоммерческие организации откликнулись на предложение Ресурсного центра и сняли непродолжительные видео о своих выставках и музеях, открытых при этнокультурных организациях. В 2021 году проект реализовался при поддержке ФАДН России. В регионах проходили очные семинары с участием федеральных экспертов по развитию этнотуристической и информационной привлекательности этнокультурного объекта. Участники семинаров получили электронные сертификаты.

 

Ранее редакция сообщала, что один из телеком-операторов запустил виртуальный путеводитель для гостей Новосибирской области.

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Фото с сайта Ресурсного центра в сфере национальных отношений

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Рубрики : Культура История Город

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Этнокультурный центр музеи Новосибирска выставки Новосибирска Новосибирск Виртуальный тур по многонациональной России виртуальный тур


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