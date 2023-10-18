Союз отцов Новосибирска выступает против концерта Дианы Арбениной

Лидер Союз отцов Новосибирска Сергей Майоров выступил против концерта Дианы Арбениной. Об этом он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

― Не могу не выразить своё мнение по поводу предстоящего концерта. Ко мне за помощью обращаются жители нашего города, которые категорически против концерта, ― отметил он в сообщении.

По его словам, многие новосибирцы считают это оскорблением и попыткой раскачать ситуацию изнутри. А народ, который жертвует всем для СВО имеет свое мнение по отношению к различным «испуганным патриотам».

Напомним, что скандальная певица Диана Арбенина планирует выступить в столице Сибири 22 октября. Жители города возмутились тем, что наш город принимает артистов, которые критикуют действия Российской армии. Билеты на новосибирское мероприятие стоят от 4 300 рублей до 5 200 рублей. Концерт состоится на «Локомотив-Арене».

Ранее редакция сообщала о том, что Диана Арбенина прокомментировала отмену своего концерта в Новосибирске.