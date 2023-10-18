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Союз отцов Новосибирска выступает против концерта Дианы Арбениной

  • 18/10/2023, 11:24
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Союз отцов Новосибирска выступает против концерта Дианы Арбениной
Лидер Союза отцов Новосибирска сказал, что многие жители города против концерта.

Лидер Союз отцов Новосибирска Сергей Майоров выступил против концерта Дианы Арбениной. Об этом он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

―  Не могу не выразить своё мнение по поводу предстоящего концерта. Ко мне за помощью обращаются жители нашего города, которые категорически против концерта, ― отметил он в сообщении.

По его словам, многие новосибирцы считают это оскорблением и попыткой раскачать ситуацию изнутри. А народ, который жертвует всем для СВО имеет свое мнение по отношению к различным «испуганным патриотам».

Напомним, что скандальная певица Диана Арбенина планирует выступить в столице Сибири 22 октября. Жители города возмутились тем, что наш город принимает артистов, которые критикуют действия Российской армии. Билеты на новосибирское мероприятие стоят от 4 300 рублей до 5 200 рублей. Концерт состоится на «Локомотив-Арене».

Ранее редакция сообщала о том, что Диана Арбенина прокомментировала отмену своего концерта в Новосибирске.

Фото: snipers.net

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : союз отцов Концерт Диана Арбенина


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