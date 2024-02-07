Союз отцов потребовал закрыть лофт-парк «Подземка» в Новосибирске

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров требует закрыть излюбленное место молодежи лофт-парк «Подземка». Майоров охарактеризовал площадку как сатанинскую.

— Там постоянно выступают коллективы, развращающие молодежь, транслируются псевдоцености. И они считают это нормальным, потому что для них главное — деньги, а не мораль и этика. Или закрывать, или наказывать «рублем», — подчеркнул Майоров в беседе с Atas.info.

Учредитель «Подземки» Александр Гинтер был удивлен подобному требованию. Он рассказал, что «Подземка» также является местом для проведения различных культурных мероприятий.

— Что до теоретического закрытия. Вы ведь избегаете трамвайных путей, чтобы не быть задавленным? Вот и мы по ним не ходим, — заявил учредитель.

Ранее редакция сообщала о том, что глава союза отцов высказался о секс-оргии на барной стойке в Новосибирске.