Союзмультфильм подал 48 исков к новосибирским предпринимателям в 2024 году

1 апреля в Арбитражный суд по Новосибирской области поступило 19 исковых заявлений от АО «Киностудия Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм». Все они поданы к различным индивидуальным предпринимателям региона. Сумма требований одинаковая — 100 тысяч рублей.

Всего с начала 2024 года киностудия подала в региональный арбитражный суд 48 исков и уже выиграла часть судов. Сумма требований по ним составляет от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. Часть из них принята к производству.

Компании отстаивают авторские права. Они требует компенсацию за неправомерное использование изображений мультипликационных персонажей: кота Матроскина, Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Черепахи и Львенка, Карлсона, крокодила Гены и Чебурашки, Львенка и других персонажей.

Напомним, директор ООО «Патентно-правовой центр Сибирь Патент», патентный поверенный №1607, член регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Александра Болотова ранее отмечала, что о нарушении исключительных прав на товарные знаки поступают в Арбитражный суд довольно часто, и по статистике удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев.

Киностудия «Союзмультфильм» была создана в 1936 году. В производстве киностудии около 1,5 тыс. анимационных фильмов. В 2020 году «Союзмультфильм» получил исключительную лицензию на золотую коллекцию советской анимации. С тех пор компания судится с предпринимателями, в основном с малым бизнесом и ИП. По закону, компенсация правообладателю может доходить до 5 млн рублей.

По данным Seldon Basis, АО Киностудия «Союзмультфильм» действует с 2021 года. Уставной капитал — 1,2 млрд. руб. Основной вид деятельности — Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Генеральный директор — Борис Машковцев. ООО «Союзмультфильм» является дочерней компаний киностудии. Отмечается, что компания приняла участие в 3338 судопроизводствах, из них в 3300 являлась истцом, в 9 — ответчиком. Выручка компании в 2022 году составила 447,5 млн руб. (в 2021 году — 311,7 млн рублей), чистая прибыль — 1 млн руб. (в 2021 году — убытки 48,4 млн рублей).

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