Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

Городские служб готовятся к смене сезона и уборке улиц и тротуаров от накопившейся за зиму грязи. 30% техники уже переоснащено.
И.о. мэра Олег Клемешов напомнил коллегам, что апрель традиционно является месячником уборки города и потребовал максимально быстро приводить в порядок улично-дорожную сеть, как в части дорожного ремонта, так и уборке мусора.
Напомним, пылевые бури весной являются одной из самых серьёзных головной болей новосибирцев и причиной критики органов власти.
Ранее редакция сообщала о том, что горожане проводили флэшмобы для того, чтобы обратить внимание органов власти на качество весенней уборки дорог города.
Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.
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