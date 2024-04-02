Городские дороги моют шампунем в Новосибирске

Городские служб готовятся к смене сезона и уборке улиц и тротуаров от накопившейся за зиму грязи. 30% техники уже переоснащено.

И.о. мэра Олег Клемешов напомнил коллегам, что апрель традиционно является месячником уборки города и потребовал максимально быстро приводить в порядок улично-дорожную сеть, как в части дорожного ремонта, так и уборке мусора.

Напомним, пылевые бури весной являются одной из самых серьёзных головной болей новосибирцев и причиной критики органов власти.

Ранее редакция сообщала о том, что горожане проводили флэшмобы для того, чтобы обратить внимание органов власти на качество весенней уборки дорог города.