Концессию по «умным остановкам» в Новосибирске могут приостановить

— Сейчас к вопросу размещения нестационарных торговых объектов (НТО) в Новосибирске приковано пристальное внимание. Малый бизнес, прежде всего, торговый, чувствует, что его права нарушены. Он лишается источника дохода, который его кормит многие годы, и это при том, что доходы предпринимателей во время пандемии и так серьезно упали, — констатировал уполномоченный по правам предпринимателей России Борис Титов во время визита в Новосибирск.

Он напомнил, что за последние 5 лет в Новосибирске количество НТО сократилось более чем на 1700 — до 3200. При этом без работы остались около 8000 предпринимателей и их сотрудников.

— Надо сказать, что мы не против прогресса. Если мэрия Новосибирска таким образом решила организовать контроль за пассажиропотоком, движением муниципальных транспортных средств — это хорошо. Но стоит ли такое решение принимать сейчас, когда высока вероятность второй волны коронавируса, обостряется экономическая ситуация — растет количество банкротств? Действительно ли жители Новосибирска так хотят получить эти «умные остановки»? Или им более важны рабочие места? — рассуждает Титов.

— На наш взгляд, аналогичное решение нужно принимать и на муниципальном уровне — для поддержки малого бизнеса. Но в Новосибирске этот вопрос даже не стоит, —констатировала она.

Вице-президент «Ассоциации малоформатной торговли» Наталия Кошелева напомнила, что Новосибирск не получил финансирование в рамках федеральной программы «Умный город», так как все проекты, связанные с этой тематикой, были заморожены.

Президент НП «Национальная сеть распространения прессы «Союзпечать» Сергей Гаврилов, комментируя ситуацию в Новосибирске, отметил, что никто не оспаривает право города на единый дизайн и внедрение цифровой системы.

— Единый электронный блок остановки, единый дизайн — это все пусть курируется из одного окна. А вот само создание рабочих мест на остановках — это не дело муниципалитета. Есть предприниматели, которые работали на этом месте, нарабатывали клиентуру, у них должна быть возможность остаться в бизнесе, — подчеркивает Гаврилов.

— Почему, когда у города не было средств, мы взяли на себя создание остановок в нужных локациях, вложились в это дело. Это не стихийно поставленные остановки. Мы готовили проекты, согласовывали их в ГИБДД, управлении пассажирских перевозок, облагораживали территорию и т.д. А сейчас нас лишают возможности меняться вместе с городом, хотя мы готовы к этим переменам, — говорили владельцы киосков.

Предприниматели, принимавшие участие во встрече, пояснили, что уже почти 2 года пытаются донести эту мысль до мэрии.

Начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин заявил, что расставляет точки над «i», и мэрия Новосибирска не ведет войны с предпринимателями.

— Мы ведем точечную работу за красоту города, его удобство для горожан. Когда речь идет о желании предпринимателей сохранить несколько объектов, мешающих продвижению идеи красивого, удобного и комфортного город, то город будет проводить свою линию, чтобы добиться поставленной задачи, — пояснил чиновник.

— Мы уже несколько месяцев ждем предпринимателей, которые видят, что их точки могут попасть под демонтаж и расторжение договора аренды, чтобы заключить с ними договор размещения. После исключения этой точки из схемы они могут получить компенсационное место. При этом мы редко расторгаем договоры, ждем, пока закончится их действие, чтобы приступить к демонтажу, — добавляет он. — Наша позиция: мы никому не отказываем, в соответствии с действующими правовыми нормами. Более того, на последнем горсовете по нашей инициативе сроки перехода на договор размещения сократились с 3 месяцев до окончания договора аренды до нуля.

Витухин напомнил, что за последние три месяца мэрия неоднократно озвучивала свои предложения для НТО, в частности предлагала предпринимателям переход с договора аренды на договор размещения и эксплуатации торгового объекта.

Сколько предпринимателей, работающих с нестационарными торговыми объектами в Новосибирске, воспользовались этим предложением, Витухин не уточнил.

Борис Титов отметил, что если новосибирцы все-таки выбирают «умные остановки», а не рабочие места, то делать это нужно по закону. Если у предпринимателей есть действующие договоры аренды, то существуют несколько законодательно прописанных оснований для их приостановки или расторжения. Ни одно из них в Новосибирске не действует, а значит, то, что происходит в городе — это нарушение закона.

— Недавно принятый 166-ФЗ в рамках пандемии специально дал предпринимателям право на автоматическое продление договоров аренды до трех лет, без конкурса. Их запрещено расторгать. В Новосибирске мы видим обратную ситуацию и сегодня на встрече с мэром будем поднимать этот вопрос, — заявил омбудсмен. — У меня, как у уполномоченного, есть право приостановить ненормативное решение муниципальных властей (объявленная в начале сентября концессия на «умные остановки») до решения суда. По одному киоску мы уже отправили документы в суд, и мэрия Новосибирска начала искать формальные отговорки по этому делу. Или платите предпринимателям компенсацию, или продлевайте договоры и не меняйте ситуацию для бизнеса!

Сергей Гаврилов проинформировал предпринимателей, что во многих городах киоски «Союз Печати» получили отказ от муниципалитетов на продление договоров по НТО, под предлогом того, что с ними заключены договора размещения, а не аренды, которые прописаны в 166-ФЗ.

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