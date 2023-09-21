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Ученые обсудят опасные вирусы животных в Новосибирске

  • 21/09/2023, 14:30
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Ученые обсудят опасные вирусы животных в Новосибирске
Истории возникновения кори, натуральной оспы, энтеровирусов и, возможно, коронавируса начались от грызунов.

— Последние годы основными докладчиками на OpenBio у нас были эксперты, которые занимаются коронавирусами: все ведущие активные руководители лабораторий, изучающих коронавирус, — напомнил на пресс-конференции в преддверии форума заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. — Сейчас мы знаем, что в южной части России у нас есть коронавирусы, пока не опасные для человека. При этом у нас есть очень перспективные вакцины. В прошлом году Денис Лагунов (Академик РАН, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. — Ред.) показал, как оперативно и направлено они ведут разработки в этом ключе.

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В этом году, в связи с завершением пандемии коронавируса, на OpenBio выступят докладчики, которые будет рассказывать о том, чего в будущем ждать в вирусологии, которая изучает патогены и методы с помощью которых мы будем лечить болезни с помощью вирусов.

— Вирусов грызунов в мире очень много, они слабо исследованы. При этом истории возникновения кори, натуральной оспы, энтеровирусов исходно произошли от грызунов. Изучать вирусы грызунов очень важно. Об этом расскажет Александр Бутенко (Профессор, академик РАН, руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов. — Ред). Лично меня он до сих пор поражает своими находками, подтверждающими, что мир вирусов животных очень трудно исчерпать, — пояснил Нетесов.

О вирусных платформах для генной терапии на форуме расскажет Александр Малоголовкин, к.б.н., в.н.с. направления «Генная терапия» Научно-технологического университета «Сириус».

— Сейчас некоторые болезни уже можно лечить с помощью генной терапии. В мире этим занимается около 10 компаний. Это очень непростая технология, где нужно обеспечить биологическую безопасность технологий. Малоголовкин возглавляет это направление в университете «Сириус» и, на мой взгляд, оно даст нам очень хорошее продвижение в течение 5- 10 лет, — уверен Нетесов.

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Один из столпов развития синтетической биологии в России, доктор биологических наук, профессор, академик РАН Вадим Говорун расскажет о новой отрасли биотехнологий: многие вещи в нашей жизни можно модифицировать с помощью химических и химико-биологических методов.

Кроме того, на OpenBio приедет один из ведущих вирусологов Китая: профессор Шанхайского клинического центра общественного здравоохранения Университета Фудань Чжан Юн-Чжэнь.

— В Китае открывают очень много вирусов животных, а у нас с этой страной очень большая граница — одна из самых протяженных. На границе мы можем остановить грузы, людей, машины, но не передвижения животных. Поэтому у нас в стране много природно-очаговых заболеваний, которые есть в Китае. А в Китае, в Харбине есть клещевой энцефалит, вакцины и больницы, где можно привиться, — пояснил Нетесов.

Форум OpenBio пройдет в Новосибирской области, в наукограде Кольцово с 26 по 29 сентября.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. 

Фото freepik

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Рубрики : Медицина Наука

Регионы: Россия Новосибирск Китай

Теги : Сергей Нетёсов разработка вакцин вирусы животных OpenBio-2023


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