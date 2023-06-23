В Новосибирске мэрия отказалась от зоны отдыха с бассейнами в Бугринской роще

Мэрия Новосибирска отказалась реализовывать проект по строительству комплекса бассейнов Soho Pool Club в Бугринской роще, два года назад анонсированного совместно с бизнесменом Дмитрием Котовым. Уведомление об этом мэрия в лице МАУ «Дирекция городских парков» направила инвестору с требованием снести начатый объект. Поводом для этого стало затягивание сроков со стороны инвестора. Напомним, данный проект был анонсирован в 2021 году с началом в эксплуатации в 2022. Совокупный объем инвестиций на тот момент составлял 72 млн рублей. Инвестор рассчитывает, что вложения окупятся за 2 года.

Как пояснил Infopro54 Дмитрий Котов, на сроках сказались санкции, затруднившие взаимоотношения с задействованными в проекте иностранными партнёрами.

— У нас было подписано два договора — с Испанией и Швейцарией, — рассказывает собеседник издания. — Но 24 февраля произошли события, которые помешали нам получить это финансирование. Сейчас партнёры, несмотря на санкции, финансировать проект не отказываются, ищут варианты.

По словам бизнесмена, тем не менее, забрасывать проект он не намерен, сейчас ищет новые источники финансирования в том числе внутри России.

— Надеемся, что финансирование успеет дойти до того момента, когда мэрия договор расторгнет, — говорит Дмитрий Котов. — Кроме того, на нас выходили партнёры из Москвы, с ними прошли переговоры. Они сейчас решают организационные вопросы. В течение месяца обещали вернуться к предложению. Есть ещё партнёры из Екатеринбурга. Они ведут похожий бизнес, у них аквапарки, им интересно этот бизнес развивать и у нас.

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